Difunden video sobre asesinato de joven palestino por francotirador

2018-03-31

Un video que recorre este sábado las redes sociales de Internet y ha sido publicando en varios medios de prensa, desmiente la versión de Israel para justificar la masacre de su ejército contra manifestantes palestinos que ayer protestaban cerca de la valla de seguridad que separa al Estado judío de la Franja de Gaza.



Uno de los 16 fallecidos palestinos es un joven de 18 años, Abdel Fatah Abd al Nabi, tiroteado por la espalda cuando huía de la zona de la frontera de Gaza, como lo prueba la grabación difundida hoy.



En el vídeo se observa cómo Aldel Fatah toma un neumático y sale corriendo en dirección contraria a la frontera israelí, hacia la muchedumbre que protestaba, cuando recibe un disparo por la espalda y cae al suelo.



La versión del Ejército israelí sobre las protestas de ayer era que sus tropas fueron atacadas con bombas incendiarias, piedras y neumáticos en llamas, y sus soldados respondieron solamente con medios de dispersión y disparos contra los principales instigadores y contra los palestinos que intentaban saltar la valla fronteriza.



Sin embargo, las imágenes demuestran que no pretendía ser una medida de dispersión la bala que mató a Abdel-Fatah, cuando corría en dirección contraria a la frontera.



Al caer desplomado al suelo, decenas de los allí congregados intentaron socorrer con rapidez a Abdel-Fatah, sin éxito, pues el disparo del francotirador israelí fue mortal.



Por el momento, el ejército de Israel no ha comentado este incidente, ni tampoco el gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ni los países occidentales, que suelen reaccionar con premura cuando un hecho de esa naturaleza ocurre en naciones que no son sus aliados.





Al menos 16 palestinos murieron y 1 400 más resultaron heridos el viernes por los disparos de los militares israelíes durante la Marcha del Retorno, una manifestación para recordar la Nakba o éxodo de 1948, cuando se constituyó el Estado de Israel y la población árabe tuvo que huir.



Los palestinos celebran hoy una jornada de huelga y luto nacional por los asesinados, con el cierre de escuelas, universidades, instituciones públicas y negocios privados en Cisjordania, Jerusalén Este y en la Franja de Gaza.



Las honras fueron convocadas por el presidente, Mahmud Abás, quien ya pidió protección internacional para su pueblo y subrayó que el número de mártires y heridos durante las manifestaciones populares no violentas de ayer, subrayan la necesidad de la intervención de la comunidad mundial.



Entretanto, el Ejército israelí ha advertido de que responderá nuevamente si se producen más protestas en la frontera de Gaza.



De acuerdo con reportes de última hora, nuevos enfrentamientos dejaron hoy al menos 13 palestinos heridos por disparos de las fuerzas de Israel en la valla de seguridad que separa al Estado judío y la Franja de Gaza.



(Noticiero Nacional de Radio)