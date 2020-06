Diga adiós los dolores... escuche consejos

Diga adis los dolores... escuche consejos

No pocos amigos y colegas me han comentado que en ocasiones han sentido dolores de espalda, sobre todo en las vértebras cervicales, y alguna que otra molestia ocular tras una jornada frente a la computadora o la laptop.



Al indagar, queda claro, bien claro, que no han tomado en cuenta toda una serie de consejos especializados aplicables para cualquier período y que al ponerse en práctica eliminan los malestares.



Ante todo, decir una vez más que la altura de la silla, la de la mesa o buró donde trabajamos y la disposición de los brazos con respecto a esa posición resultan de vital importancia porque a partir de ahí se va a acumular más o menos tensión en los hombros y el cuello.



Cuando no disponemos de un mobiliario ergonómico, debemos buscar una mesa en la cual situar los brazos en una posición tal que los antebrazos se apoyen sobre la mesa, con las muñecas libres, sin soportar peso.



Así, nuestros brazos caen de forma vertical sobre la mesa y desaparece toda la tensión de la parte cervical y de los hombros porque hay un apoyo del cuerpo sobre la mesa.





Téngalo presente: los pies deben apoyarse de una forma plana sobre el suelo, con las rodillas flexionadas 90 grados, de esa forma mantendrá la espalda recta en la silla.



¿Qué ocurre al flexionar las piernas más de 90 grados? Fácil: puede generarse algún tipo de tensión lumbar, presentar molestias en la circulación de las piernas, incluso adormecimiento. Quizás al inicio le resulte incómodo, pero ya le garantizamos que se acostumbrará y su organismo lo agradecerá.



Prefiera y recurra, siempre que le resulte factible, a la luz natural; en todo caso debe ser de acceso lateral. ¿La razón? Habrá menos fatiga sobre el globo ocular y por ende no se le cansará tanto la vista. Esto es muy importante, sobre todo si trabajamos con pantallas, porque la fatiga ocular que provoca el fijar la atención en ellas es muy grande.



Seguramente, Usted realiza su trabajo con una computadora o una laptop, si es así, la distancia entre cabeza y pantalla debe ser de unos 60 a 80 centímetros; procure que la altura de la pantalla no esté por encima de su visión horizontal, sino esté ligeramente por debajo.





De esa forma, evitará una posición forzada hacia arriba del cuello, al contrario, percibirá una especie de estiramiento de la parte posterior de la nuca, con lo cual se aliviará la tensión que se acumula en las vértebras cervicales.



Otros consejos de los expertos: haga gimnasia ocular. Fije su vista durante 10 segundos en un punto lejano; también puede taparse los ojos para descansar del exceso de luz. Asimismo, levántese de su silla de trabajo cada media hora, más o menos, debe mover su cuerpo, camine, estire sus brazos, la zona cervical, la lumbar y por supuesto hidrate su organismo.



En lo personal, sigo estas indicaciones médicas desde hace ya mucho tiempo y gracias a ello no sufro de problemas que como queda claro son fáciles de solucionar.

Del Autor