Dinamarca vs Francia, la previa

Dinamarca



La selección danesa llega a la última fecha ante Francia jugándose la clasificación. Necesita sumar ante los galos o que Australia no le gane a Perú para estar en octavos de final.



El entrenador Hareide afirmó que el objetivo es quedar primero de grupo aunque se espera un planteamiento algo conservador pues la diferencia de goles puede llegar a ser un factor clave.



La “Dinamita roja” ha mostrado una excelente cara en el mundial. Capaces de gobernar tramos del partido mediante la posesión de balón o robar en campo contrario y salir rápido a las contras.



Ericksen, figura del conjunto, se muestra en un nivel imperial y es el lanzador de todas las jugadas de ataque. En punta de ataque un tridente que provoca estragos en las defensas contrarias.



Pione Sisto y Poulsen son extremos de mucha movilidad y permutan constantemente posiciones. El primero por la izquierda muy desequilibrante y el segundo se mete por dentro y acompaña a Jorgensen arriba.



Los daneses son un equipo peligroso que si viene en su día es capaz de ganar a cualquier selección.



Francia



La selección francesa es una de las grandes favoritas al título. Un empate ante la dinamita roja les valdría el primer lugar del grupo. Didier Deschamps parece que encontró su once. Luego de un primer partido ante Australia donde los galos no carburaron.



El técnico de Francia decidió colocar a Giroud como referencia arriba y blindar el medio con Matuidi y Kanté.



Estas modificaciones permiten a Pogba adelantarse más en la cancha donde puede llegar a tener más peso. Además de aprovechar más la capacidad que tiene Griezmann de jugar entre líneas.



El equipo francés no le molesta para nada ceder el protagonismo. Es una selección diseñada para robar el balón y salir rápido a la contra, ya sea con la velocidad de Mbappe o con un pelotazo buscando a Giroud. Llama la atención como Deschamps apuesta por dos laterales defensivos que juegan de centrales en sus respectivos clubes.



Ante Dinamarca el dominio del balón debe ser alterno. Se espera un partido parejo donde las individualidades de Francia deben marcar la diferencia. Interesante ver si Griezmann y Pogba pueden levantar su juego. Las esperanzas de un segundo título mundial para “Les Blues” depende mucho de ello.

Artículos relacionados

Del Autor