Discuten nueve boxeadores cubanos semifinal de la Copa química

Cuba dependerá de nueve hombres hoy en la semifinal de la Copa Química de boxeo tras conseguir siete de los ocho triunfos intentados ayer en la ciudad alemana de Halle.

Andy Cruz (64 kg), Arlen López (75) y Lázaro Álvarez (60) acuñaron sus segundos éxitos en velada de estrenos felices para Roniel Iglesias (69), Julio Cesar La Cruz (81), Erislandy Savón (91) y Jose Ángel Larduet (+91).

Revés de Robeisy Ramírez (56) aportó el único capítulo negativo de la escuadra de la Isla, ante el alemán Hamsat Shadalov y hoy verá debutar a Damián Arce (49) y Jorge Griñán (52) en velada que otorgará cupos para la gran final sabatina.

Andy hizo valer su condición de rey mundial sobre el eslovaco Michal Takacs, Arlen, líder olímpico, dispuso del indio Vikas Krishan, y Lázaro, tres veces dorado universal, hizo lo mismo con el germano Nenad Stancic.

Roniel y Julio, dos que saben de brillar bajo los cinco aros, dejaron sin medallas al estadounidense Freudis Rojas y al holandés Artjom Kasparian, respectivamente.

Savón fue fiel a su hegemonía planetaria al superar al jordano Hussein Iashaish y Larduet, bronce a esa instancia en el 2009, aventajó al irlandés Dean Gardiner.



Cayó Cuba ante Venezuela en último partido del tope preparatorio

Cuba cayó con pizarra de 0-3 ante el anfitrión Venezuela en el tercer y último partido del tope beisbolero preparatorio disputado en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Con este desenlace la selección de la Isla terminó con saldo favorable de dos victorias y una derrota el primer segmento de una gira que tendrá continuación en Barranquilla, Colombia, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que generan esta puesta en forma.

En el duelo del adiós los cubanos solo conectaron seis indiscutibles ante igual número de lanzadores, con destaque para el hombre proa Roel Santos y Yordanis Samón, quienes compilaron de 4-2 con un tubey. Los restantes indiscutibles los conectaron Frederich Cepeda y Yoelkys Céspedes.

Yariel Rodríguez fue el abridor cubano y no permitió anotaciones en un cuarteto de entradas en que le dieron cuatro hits, propinó un ponche y dio un boleto. Yoanny Yera cargó con la derrota al tolerar dos carreras en par de capítulos, con tres imparables, otros tantos ponches y una base por bolas.

El partido lo cerró por la escuadra antillana el pinareño Frank Luis Medina, que en dos episodios permitió la tercera rayita de los venezolanos con dos incogibles, dos ponches y un wild pitch.



Tendrá hoy partido decisivo equipo cubano masculino de Voleibol para avance a semifinales del Mundial de retadores

En la tarde de hoy el equipo masculino de voleibol tendrá un partido decisivo en sus aspiraciones de avanzar hasta las semifinales del Torneo Mundial de Retadores en la ciudad de Matosinhos, Portugal.

El evento concede un único boleto para participar en la Liga de las Naciones del 2019, y ese necesario paso a la siguiente fase de la lid los antillanos lo buscarán a costa de Chile, que en su debut hizo aguas en tres sets ante la República Checa, 15-25, 17-25 y 18-25.

Los checos, que en la apertura también desbancaron a los caribeños por blanqueada, están asegurados para los semis por el grupo B.

Si Cuba se impone a Chile, pues avanzaría a la semifinal como segunda de los checos; mientras los otros dos contendientes para la siguiente etapa podrían ser Portugal y Estonia, en caso de que hoy los anfitriones dispongan de Kazajistán.

Mientras que la dupla de voli playero integrada por Nivaldo Díaz-Sergio González dividió en Ostrava, República Checa, en una parada de cuatro estrellas del Circuito Mundial. Le ganaron 2-1 a la pareja de Noruega y cedieron 0-2 frente a la de Alemania.



Avanza Cuba a semifinales en Continental femenino de Voleibol Sub-20

Cuba clasificó a las semifinales luego de vencer a Costa Rica 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) en juego de cuartos de final del Campeonato NORCECA Sub-20 Femenino en Aguascalientes, México.

De esta forma enfrentará hoy a las campeonas defensoras de República Dominicana, ganadoras invictas del grupo B, y luego lo harán Estados Unidos, líder del A, contra México, que se impuso a Puerto Rico 3-0 (25-16, 25-21, 25-21) en el otro cotejo de cuartos de final.

ILas jugadoras cubanas no tuvieron su energía acostumbrada, su juego fue pasivo y tuvieron dificultades para alejarse en el marcador por sus múltiples errores no forzados durante todo el encuentro. Costa Rica se mantuvo con calma, ejecutando su plan de juego a perfección, sorprendiendo a Cuba, pero sin correr riesgos innecesarios.

Cuba terminó con una enorme ventaja de 40-27 en ataques y 9-4 en bloqueos. Costa Rica fue mejor en servicio 7-6. Cuba se benefició anotando a través de 20 errores rivales y permitió 25.

Las Centrales Yamisleydis Viltres y Daima Del Río encabezaron a Cuba con 12 puntos cada una, la atacante de esquina Ailama Cese agregó 10 puntos y la acomodadora Thalia Moreno aportó 9 puntos. La Central Susan Alpizar anotó 9 puntos para Costa Rica.



Esperan lograr medallas patinadores cubanos en Barranquilla

El patinaje, en sus dos modalidades —artístico y de carrera—, tiene en Colombia a un claro dominador, no solo en la región sino en el mundo, pues han ganado 14 de las últimas 17 citas del orbe.

Ante un rival de tanta entidad, que por demás presentará todo su arsenal en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán por sede la ciudad de Barranquilla, poco podrán hacer los patinadores cubanos, quienes comienzan a dar muestras de la recuperación de este deporte, pero que aún distan del altísimo nivel de los locales.

Aun así, David Mesa Rivero, comisionado nacional de esa disciplina, prevé una buena cosecha de medallas para nuestra delegación en el próximo evento centrocaribeño.



Buscará Santiago de Cuba victoria en penúltima jornada del Nacional de Fútbol

Con tres equipos en la carrera por el título, este sábado se juega la novena y penúltima fecha de la Liga Nacional de Fútbol.

El duelo entre Santiago de Cuba (16 puntos) y Pinar del Río (13) centrará la atención de los especialistas, quienes también estarán atentos al enfrentamiento del líder Ciego de Ávila (16) ante el colista Granma (7).

El otro desafío del día lo protagonizarán Camagüey (8) y Sancti Spíritus (7), dos planteles con pocas oportunidades de acceder a las medallas, pero decididos a mejorar su ubicación en la clasificación general.

Después de dejarse seis puntos en sus últimas dos presentaciones para avivar la lucha por el campeonato, el elenco santiaguero recibe en sus predios a un plantel pinareño enfocado en batir al campeón y tomar desquite del revés sufrido (1×0) en la primera vuelta de la fase final.

Mientras los santiagueros, conducidos por Leonardo Herrera, tratarán de recuperar la solidez defensiva que los llevo a liderar la etapa final de la liga hasta la séptima fecha, los guiados por Pablo Elier Sánchez intentarán manejar la pelota y los tiempos de juego para hacer daño por las bandas a su rival.

La batalla entre santiagueros y pinareños podría favorecer a Ciego de Ávila, que recibe en el terreno Sergio Alonso Grandal al representativo de Granma.



Comenzó Congreso centroamericano y del Caribe de Ciencias del Deporte en Barranquilla

La ciudad de Barranquilla, capital del Atlántico colombiano, será sede hoy y mañana del Congreso Centroamericano y del Caribe de Ciencias del Deporte.

El certamen estará centrado en cuatro ejes temáticos: traumatología deportiva, biomédica, dopaje y control del entrenamiento deportivo.

Serán autores de las ponencias durante el encuentro académico expertos de Chile, Paraguay, Puerto Rico y del país anfitrión.

El objetivo fundamental del Congreso es brindar actualizaciones y enseñanzas en ciencias aplicadas al deporte para la parte médica y de fisioterapia de los países de la región que estarán presentes en los Juegos Centroamericanos que tendrán lugar en Barranquilla a partir del 19 de julio.

Este evento estuvo antecedido la víspera de un seminario sobre antidopaje en la Universidad Libre de Barranquilla, en el que se profundizó en los valores del juego limpio.



Ganó Cuba torneo de Baloncesto del Caribe de Surinam

El equipo femenino de Cuba se proclamó campeón del torneo de baloncesto del Caribe al vencer 66-55 al de República Dominicana.

Anoche en el Anthony Nesty Sporthall de Paramaribo, Surinam, la espirituna Yamara Amargo volvió a liderar la ofensiva cubana con 17 puntos y su compañera Marlene cepeda aportó nueve y alcanzó 10 rebotes.

En el partido más reñido de los cuatro efectuados, las ganadoras salieron delante en el cuarto inicial por 19-6 y después cedieron en el segundo por 19-21, según el sitio web oficial de FIBA Américas.

Las quisqueyanas se acercaron más en el tercer parcial culminado 15-9 a su favor pero las discípulas de Alberto Zabala aumentaron la ventaja con un último tiempo de 19-13.

Suchitel Ávila con 15 tantos, incluidos nueve por tre canastas de tres, y Anisleidy Galindo con 10 tuvieron también buenas actuaciones frente a unas rivales quienes basaron su ataque en Yohanna Morton y Sugeiry Monsac, ambas con 17 cada una.

En el itinerario de Cuba, ganaron invictas con el primer lugar en el grupo A por éxitos de 77-50 sobre Bahamas y 108-32 frente a San Vicente y las Granadinas. Después en semifinales superaron amplio 106-41 a Barbados.

Por el tercer puesto y última plaza al Torneo Centro básquet en Puerto Rico en agosto venidero, las bahamesas vencieron 65-56 a las barbadenses.



