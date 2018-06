Discuten hoy Warriors y Cavaliers primer partido de la final de la NBA

2018-05-31





Warriors de Golden State y los Cavaliers de Cleveland disputarán hoy en Oakland primer partido de la final de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos.



Esta es la primera vez en la historia de la NBA que los mismos equipos se enfrentan por cuarto año consecutivo en el duelo por el título.



En 2015, los Warriors derrotaron a los Cavaliers para alzarse con su primer campeonato desde 1975, y en 2016 Cleveland consiguió el primer cetro del certamen tras una histórica remontada de un adverso 1-3.



El año pasado, Golden State se impuso en cinco partidos para alzarse con su segundo trofeo Larry O'Brien Trophy en tres temporadas.



LeBron James disputará, además, su octava final consecutiva y la novena de su carrera. Solo cinco jugadores más, todos ellos miembros de los Celtics de Boston durante las décadas de 1950 y 1960, han llegado al menos a ocho instancias decisivas de la NBA.





Retiene Holguín título en Nacional de tenis de mesa para personas con discapacidad



La delegación holguinera retuvo por tercer año consecutivo la corona del Campeonato Nacional de Tenis de Mesa para Personas con Discapacidad, efectuado en la sala techada Fernando de Dios Buñuel de la ciudad de los parques.



Los anfitriones alcanzaron ocho medallas de oro, tres de plata e igual cantidad de bronce para reafirmar su hegemonía en estos certámenes que lideran desde el año 2008 y solo en el 2015 culminaron en el segundo puesto.



El seleccionado de Matanzas se ubicó en la segunda posición del torneo al archivar tres metales dorados y tres de plata, mientras Mayabeque se llevó dos medallas de cada color para culminar en el tercer peldaño.



En el cuadro de honor aparecieron Dianka Montero (Holguín) y Alexey Pérez (Santiago de Cuba) como los más destacados entre los competidores de la Asociación de Sordos e Ipuacústicos.



Los holguineros Yanelis Silva y Daniel Ramírez sobresalieron en la categoría para atletas en sillas de ruedas, mientras Anabel González y Erick Manso se llevaron los lauros para jugadores que se desempeñan parados.



El entrenador local Jorge Luis Vega obtuvo la distinción en este apartado y el árbitro Vladimir Guilarte, también de la ciudad de los parques resultó el de mejor desempeño en la lid.





Participará softbol cubano en campeonato sudamericano de Colombia



El softbol cubano cumplirá compromisos internacionales en los próximos días, con el objetivo de alistarse rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.



JIT conversó con Miguel Albán, jefe técnico de la comisión nacional de la disciplina, quien explicó la ruta crítica de este deporte rumbo a la principal competencia del año.



«Vamos a participar en un campeonato sudamericano que se celebrará en Colombia, donde intervendrán dos equipos argentinos de gran calidad, uno de mayores y otro juvenil, así como Venezuela que es el mejor exponente del área. Es un torneo de buen nivel», refirió el destacado entrenador.



El certamen se celebrará en los primeros días de junio y formará parte de la preparación del plantel nacional.



«Se prevé una gira por Guatemala del 25 de junio al 5 de julio, fecha para la cual ya tendremos perfilada la nómina que asistirá a Barranquilla.



El torneo sudamericano es muy importante para Cuba porque enfrentará a rivales directos como Venezuela, una potencia mundial, y a la sede que ha crecido mucho en este deporte. Nótese que en el Panamericano del 2017 venció en un partido a Estados Unidos.





Ya cuenta Brasil con todos sus jugadores convocados a Rusia 2018



Brasil ya tiene a todos los jugadores convocados para incursionar en la Copa Mundial de Fútbol Rusia-2018, anunció la Confederación Nacional de ese deporte.



Los últimos efectivos en integrarse este miércoles al grupo fueron el defensa Marcelo y el centrocampista Casemiro, que disputaron con el Real Madrid la final de la Champions de Europa.



Ambos jugadores blancos se unieron al plantel sudamericano, que bajo la dirección de Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' ultima su preparación en el centro de entrenamiento del club inglés Tottenham.



El martes se había incorporado al equipo Roberto Firmino, la otra estrella brasileña que disputó con el Liverpool la final de la Liga de Campeones ante el Madrid.



La selección sudamericana, una de las máximas favoritas al título en el Mundial de Rusia, seguirá concentrada en Londres hasta el 8 de junio.



Liderada por Neymar jugarán un amistoso con Croacia el domingo en Liverpool y disputarán una semana después su último partido de preparación frente a Austria en Viena.



Brasil debutará en Rusia el 17 de junio frente a Suiza en el Grupo E y se medirá después con Costa Rica (22 de junio) y Serbia (27 de junio).





Empató a un gol Selección cubana de Futbol sub-15 en torneo de Islas Caimán



La selección cubana de fútbol sub.15 empató a un gol con el Mount Pleasant FC de Jamaica en su estreno en el Torneo por Invitación de Islas Cayman.



En la segunda fecha del grupo clasificatorio B, los cubanos se miden al San Antonio FC de Estados Unidos, en la grama sintética del Cayman Brac Sports Field.



Según informa desde la sede el entrenador Miguel Ángel Díaz, el elenco criollo arrancó con algo de nerviosismo el encuentro debido que significaba el debut internacional de todos sus jugadores.



La superficie sintética, la rapidez del balón y un equipo contrario con jugadores muy físicos, que recurrían constantemente a los pelotazos, impidieron al elenco conducido por Andrés Roldán hacer el juego de toques cortos y llegadas por las bandas.



A pesar del desorden táctico generado por el esquema del conjunto jamaicano, los cubanos crearon hasta tres ocasiones de gol en la primera mitad, pero no fue hasta el complementario que Dairon Reyes rompió la paridad al firmar el 1×0.



Cuba pudo ampliar la diferencia, pero inexplicablemente el principal anuló el gol que habría dado el triunfo a los criollos, pues a cinco minutos del final el Mount Pleasant FC se encontró con el empate en un libre directo desde unos 30 metros que el arquero Víctor Manuel Montes no supo controlar y se metió en el fondo de las redes.





Estará remero Ángel Fournier en Copa del mundo de remo de Belgrado



DUELO entre el cubano Ángel Fournier, subtitular universal de Sarasota 2017, y el checo Ondrej Synek, monarca en ese certamen y bronce olímpico de Río de Janeiro, sobresale en el programa de la Copa Mundial de Remo pactada para Belgrado este fin de semana.



La parada prevista para los días 1, 2 y 3 de junio en la capital de Serbia aportará el comienzo de la temporada 2018, cuando la Federación Internacional convocó otras dos.



La siguiente tendrá asiento en Linz, Austria, del 21 al 24, y la última acontecerá en Lucerna, Suiza, del 13 al 15 del séptimo mes del año.



Por la enconada porfía que viven Fournier y Synek hay gran expectativa por ver qué estrategias aplican ahora a la distancia de dos mil metros.



Ellos comandan la modalidad de scull individual masculino, para la que se inscribieron 37 competidores y rige el récord absoluto en poder del neozelandés Robert Manson.



Fournier, finalista olímpico, estará en las dos primeras paradas como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, en Colombia.





Celebra Cuba Día del desafío



Como sucede desde el 2003 Cuba se sumó nuevamente a la celebración del Día del Desafío con actividades contra el sedentarismo, la obesidad y sus diversos perjuicios, y como forma de sensibilizar sobre de la importancia de una vida activa cotidiana.



Es una competencia amistosa entre diferentes ciudades que tiene lugar el último miércoles del mes de mayo desde que surgió en Canadá en 1983 y luego se hizo extensivo a otros países de América y otros continentes en busca de salud para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.



El evento es difundido mundialmente por The Association For Internacional Sport for All entidad del deporte para todos y tiene su sede en Alemania, y coordinado en el continente americano por el Servicio Social do Comercio, Administración Regional en el Estado de Sao Paulo.



Este día en los diferentes municipios de la Isla se organizaron actividades como caminar, trotar, correr, montar bicicleta, bailar, gimnasia matutina, juegos de participación y otros ejercicios, lo mismo en escuelas, parques, plazas o centros laborales, con la guía de las direcciones de deportes y el apoyo de instituciones y organismos.



Georgina Rosales Díaz, metodóloga de actividad física comunitaria del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), manifestó a JIT que «es la gran fiesta del proyecto Deporte para Todos con la cual logramos desafiar la inactividad».



(Redacción Deportiva de Rebelde)

