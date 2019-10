Discutirán oro Osleni Guerrero y Leodannis Martínez en Abierto de Santo Domingo

Discutirn oro Osleni Guerrero y Leodannis Martnez en Abierto de Santo Domingo

2019-10-26 11:58:33 / web@radiorebelde.icrt.cu





Los cubanos Osleni Guerrero y Leodannis Martínez discutirán la medalla de oro de la modalidad de dobles masculino en el Abierto de Santo Domingo de Bádminton al derrotar en semifinales a los canadienses Xavier Laperrieri y Thien Quan 21-13 y 21-15. En solo 25 minutos concretaron la victoria y este sábado tendrán net por medio a los hermanos brasileños Fabricio y Francielton Farias, líderes en el organigrama. Los sudamericanos concretaron el pase a la gran final al sentenciar en poco más de media hora al binomio que integraron Phone Pyae Nain, de Myamar, y Sahil Sipani, de Inglaterra con idénticos marcadores de 21-17. Osleni y Leodannis, segundos en la siembra, llegaron a esta jornada luego de sus éxitos frente a los dominicanos Elvis Adames y Anthony Ortiz 21-8 y 21-11 en 29 minutos, y en apenas 20 contra los chilenos Jhon Berdugo y Daine Marulanda 21-13 y 21-14. En el choque entre el Guerrero y Kevin Cordon, clásico continental siempre esperado por los seguidores de este deporte, tocó la mejor parte al guatemalteco al ganar con parciales de 21-19 y 21-18 tras 40 minutos de accionar. El líder de la siembra no por gusto es multicampeón en Juegos Panamericanos, y Centroamericanos y del Caribe, así como de las justas del circuito continental. O sea que toca a Brian por el oro tratar de detener el ímpetu que con su seguridad raqueta en mano exhibe casi siempre Kevin Cordon,



Se acerca el Marabana 33 el próximo 10 de noviembre



A poco más de dos semanas de su celebración se encuentra la principal carrera de maratón de Cuba, Marabana, que en su edición 33 arrancará a las 6:30 de la mañana el próximo día 10 de noviembre, en esta capital. Según los organizadores de la carrera, hay inscritos mil 185 andarines foráneos de 62 países y tres mil 160 cubanos, para una cifra superior a los cuatro mil 340 corredores. Para ese evento ya cerraron las inscripciones a través de la plataforma web el pasado 22 de octubre, aunque la posibilidad de anotarse en la lid reabrirá del 7 al 9 de noviembre, solo en las oficinas del proyecto Marabana/Maracuba, en el coliseo de la Ciudad Deportiva. Carlos Gattorno, director del proyecto, declaró a la prensa que una de las novedades para este año 2019 es que el lugar de salida y meta no será frente al Capitolio como era tradicional, sino en las inmediaciones del Hotel Parque Central. De los extranjeros, resaltó que las naciones más representadas son Estados Unidos (391), seguido por México (172), Colombia (59), Francia (56), España (39), Puerto Rico (33), Alemania (33), Países Bajos (23), Rusia (22) e Italia (22). Entre los 445 andarines que animarán la prueba de maratón (42 kilómetros y 195 metros), solo 53 son nacionales, mientras en los 21 km y 97 m estarán mil 635 corredores, ahí sí con mayoría de cubanos (mil 069)



Será Brasil sede de la Copa del Mundo de Fútbol sub-17



Mil 931 días después, Brasil volverá a ser anfitrión de una Copa del Mundo, cuando hoy comience la de fútbol sub-17, con los partidos entre la selección anfitriona frente a Canadá y Nigeria contra Hungría. La gigante nación sudamericana fue sede de la Copa del Mundo de mayores que se realizó entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014, por segunda ocasión, tras el campeonato de 1950. Este nuevo torneo, que se jugará hasta el 17 de noviembre, será solo en tres ciudades sede y cuatro estadios, ninguno de más de 22 mil personas. El Comité Organizador eligió las localidades de Goiania, Cariacica y Gama para celebrar los 52 partidos de la lid en la que competirán 24 naciones distribuidos en seis grupos, de las cuales 15 asistieron a la edición de 2014. Llama la atención la ausencia de la selección de Alemania, que hace un lustro fue campeón frente a Argentina, pero cuya versión sub-17 año no clasificó ahora para la Copa del Mundo de la categoría. Entre los favoritos sobresale Nigeria por su histórica actuación en los sub-17. Aunque no estuvo muy bien en la última Copa Africana (cuarto lugar), pesan sus ocho finales jugadas y cinco títulos en mundiales. Países Bajos llega como bicampeón de Europa y Brasil, aunque no registró un buen campeonato continental, se preparó en los últimos meses e ilusiona a los fanáticos con un posible cuarto título mundial.



Descartan a Neymar por lesión en partidos amistosos de Brasil



Por lesión el astro Neymar Jr. quedó fuera de la convocatoria que anunció hoy el director técnico Adenor Leonardo Bachi (Tite) para los partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol contra Argentina y Corea del Sur en noviembre próximo. Neymar se lesionó durante el cotejo de preparación contra Nigeria el 13 de octubre en Singapur. Tite tampoco llamó al equipo a ningún atleta que juegue en Brasil como los del club Flamengo, que estarán en la final de la Copa Libertadores en Santiago de Chile contra el argentino River Plate el 23 de noviembre. El entrenador trajo a Emerson, del Betis; Douglas Luiz, del Aston Villa; Rodrygo, del Real Madrid; y Daniel Fuzato, del Roma. Igualmente, David Neres fue convocado de nuevo, al igual que el defensa Felipe, del Atlético de Madrid. A esta serie de partidos amistosos Tite llega presionado por los malos resultados de la Verdeamarela después de ganar la Copa América. Desde entonces, Brasil fue derrotado por Perú y empató con Colombia, Senegal y Nigeria. En estos cuatro partidos, el equipo ha marcado cuatro veces y ha recibido cinco goles. Los cotejos amistosos contra Argentina y Corea del Sur serán el último compromiso de la pentacampeona del mundo este año.



Trae novedades el Playa Girón de Boxeo



Alrededor de 180 pugilistas aparecen inscritos para intervenir en el 58 Campeonato Nacional de Boxeo Playa Girón, previsto para la ciudad de Camagüey, entre el 13 y el 18 de diciembre. La lid cobra un peso primordial para conformar la nueva preselección nacional, de donde saldrán los elegidos que intervendrán en el torneo panamericano, clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 24 de marzo al 5 de abril del venidero año. En la ciudad de Camagüey se presentarán los mejores púgiles del país, convocados en diez categorías divisionales (49, 52, 57, 60, 63, 69, 75, 81, 91 y +91 kilogramos). Solo el guantanamero Erislandi Savón estará ausente de la fiesta de los puños, a causa de una lesión en su muñeca izquierda, dolencia que está siendo tratada con fisioterapia y que demorará entre cuatro y cinco meses para sanar por completo. Alberto Puig de la Barca, comisionado nacional de este deporte, informó a Granma que entre las novedades confirmadas para el Playa Girón destacan la incursión de los campeones olímpicos y mundiales Arlen López (75) y Julio César La Cruz (81) en las divisiones de 81 y 91 kg, por ese orden. En cuanto a la «permuta» de divisiones, además de Arlen y Julio César, la más llamativa es la del doble campeón nacional en los pesos minimoscas Damián Arce, quien subió de 49 a 52 kg.



Cayeron judocas en Gran Slam de Abu Dhabi



La judoca cubana Kaliema Antomarchi terminó hoy en el séptimo lugar de los 78 kilogramos (kilos), en la jornada de cierre del Grand Slam de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, al perder ante la francesa Madelaine Molonga. Antomarchi, medallista de oro en el Grand Slam de Brasilia 2019 y bronce en el mundial de 2017, cayó en la repesca por Ippon frente a Molonga, campeona del orbe en 2019 y del Grand Slam de París 2019. Anteriormente, la cubana derrotó por Ippon a la argelina Kaouthar Oullal, y por Wazari a la rusa Antonina Shmelena, pero en la tercera ronda de preliminares fue superada por Wazari por la sudcoreana Jeongyun Lee. El otro caribeño en competencia hoy fue Iván Silva (90 kilos), subcampeón del planeta en 2018, pero concluyó su actuación rápido, ya que debutó con triunfo por Wazari contra el polaco Tomaszc Czczepaniak y perdió con el georgiano Avtandili Tchrikishvili, titular mundial de 2013 y 2014. En las jornadas del jueves y viernes, Cuba logró medallas de bronce y plata, con el joven Roberto Polanco (66 kilos) y Maylín del Toro (63 kilos), respectivamente. Sin presea terminó también el viernes, Onix Cortés (70 kilos). Según el sitio web del certamen, en Abu Dhabi participaron 553 judocas de 95 países, en busca de medallas y puntos para los rankings mundial y olímpico con la mira puesta en los Juegos de Tokio 2020.



Renovará equipo japonés Chunichi contrato al cubano Raidel Martínez



Según el diario Nikkan Sports, los Dragones de Chunichi anunciaron ayer que han llegado a un acuerdo básico para renovar el contrato del lanzador cubano Raidel Martínez, quien completó este año una exitosa temporada con el equipo. En principio, el acuerdo es por un año, pero el club también ha presentado una oferta para un contrato multianual y está a la espera de la respuesta del gobierno cubano, que debe aprobar el acuerdo final. Se espera con la firma se concrete en las próximas semanas. Luego de aparecer en sólo 7 juegos con el conjunto mayor en 2018, Martínez se convirtió este año en uno de los protagonistas de su bullpen, luego de registrar una sólida efectividad de 2.66, con 8 salvados, 14 aguantados y 48 ponches en 43 apariciones. Con apenas 23 años, el espigado derecho sin duda promete convertirse en uno de los mejores relevistas del equipo en el futuro.



Entrenará este domingo equipo cubano a Premier 12 en China Taipei



El grueso del equipo integrado por Cuba para intervenir en el torneo beisbolero Premier 12 entrenará este domingo como inicio de una estancia preparatoria que también le llevará a la ciudad de Taichung. El programa, actualizado hoy tras la llegada de la delegación antillana, precisa que esta dedicará la tarde dominical a trabajar en el estadio Xinzhuang para “sacudirse” del agotamiento generado por el traslado desde La Habana. La propia instalación capitalina acogerá sus encuentros de lunes y martes contra la selección nacional amateur, y volverá a recibirle en los dos días siguientes, cuando chocará con el Wei Chuan Dragons y el Brother Elephants, de la liga profesional taipeiana. El director de la nómina caribeña, Miguel Borroto, explicó a JIT que para esos cuatro compromisos estará vigente la Regla IBAF, pero con alargues limitados a 11 entradas, y sostuvo que una fecha después llegará el traslado hacia Taichung. Allí las acciones concluirán en nueve capítulos y crecerán las exigencias, pues los oponentes serán las formaciones de casa y Venezuela conformadas para animar el grupo B del Premier, asignado a este país asiático. Cuba, que aún no tiene en sus filas a Alfredo Despaigne, Yurisbel Gracial y Liván Moinelo, lidiará en el C, con asiento en Corea e igualmente animado por Australia y Canadá, su primer escollo el 6 de mes entrante.



(Redaccin Deportiva de Rebelde)

Del Autor