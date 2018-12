Disponible compra Online en CUP en Tiendas TRD Caribe

2018-12-13 07:05:40 / web@radiorebelde.icrt.cu

Luego de un período de pruebas, la Cadena de Tiendas Caribe ya ofrece de manera oficial el servicio de ventas a la población mediante el comercio electrónico en CUP que posibilitará la compra de algunos de sus productos a través de internet.



En esta primera fase solo estará disponible en el Centro Comercial de 5ta. y 42 en La Habana, aunque se prevé extenderlo, al menos, a una tienda en cada provincia del país durante el primer semestre del 2019.



El nuevo servicio está disponible mediante la dirección web https://5tay42.xetid.cu, a cualquier hora del día, solo interrumpido para su mantenimiento entre las 8 y 9 de la mañana, horario en el que se actualizarán los productos y sus existencias.



En su primera compra le aparecerá que la conexión no es segura, por ser una conexión https y no tener un certificado firmado por ninguna Autoridad de Certificación que tu navegador confíe, la gran mayoría de estas autoridades son norteamericanas y el bloqueo impide que sean emitidos a dominios punto.cu, pero la tienda está diseñada como un portal seguro.



Para efectuar su compra debe tener acceso a la red nacional desde una computadora o dispositivo móvil, además debe contar con una tarjeta magnética en CUP -de los bancos Metropolitano, BANDEC o BPA- con su correspondiente tarjeta de banca telefónica conocidas por todos como Telebanca.



Existen dos modalidades, una es la recogida en la propia tienda, en el horario de 9 y 30 am a 7pm, de lunes a sábado, siempre después de las 48 horas hábiles de haber realizado su orden, y la otra es la entrega a domicilio, la que estará disponible a finales del mes de enero y tendrá una tarifa adicional a la factura.



(Haciendo Radio)