Dj Goldierocks celebra 3er aniversario de The Selector en Cuba

Nuestro programa Cuba Tonight (11pm) se viste de gala una vez al tener en la cabina junto a nuestro locutor Guille @riverodelarosa a la conocida DJ británica y conductora del espacio The Selector @selectoruk, la carismática y energética @djgoldierocks. No te lo pierdas!!! . . . #cuba #radiotaino #musica #programa #radio #live #dj #britishcouncil #theselector #music #uk #cubatonight #emisoraderadio #amistad #photooftheday #happyfriday #happy #follow4follow #cool #goodtimes

A post shared by Radio Taino La FM de Cuba (@radiotaino) on Nov 23, 2018 at 6:16pm PST