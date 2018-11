Doctora, mire el hijo que usted me salvó



Fotos: acn

Ella atravesó el umbral sujetando la bandera y mi vista se detuvo en los gestos de la médica esbelta, capaz de transmitir emociones con gestos espontáneos.

Tarareaba y lloraba.



…regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a ese barrio que me vio correr, lo que fui, lo que soy y seré, por m isla bella…



Las lágrimas espontáneas en el rostro de la Dra. Estrella Martínez Frómeta confirman su sentido del momento histórico. Ha elegido la Patria, el decoro, la dignidad. Regresa de Brasil como protagonista de historias conmovedoras.





“Le descubrí un problema cardiovascular congénito a un niño reciñen nacido, se le pudo hacer la cirugía de urgencia. El médico del hospital me transmitió una felicitación por el certero y oportuno diagnóstico.



Pasó unos meses y la madre me llevó a la consulta, el niño en los brazos. Abrió la puerta y me dijo: Doctora, mire el hijo que usted me salvó.



La galena Estrella Martínez del municipio Boyeros es una de los 123 médicos que arribaron esta mañana al terminal número tres del Aeropuerto Internacional José Martí.



El recibimiento lo encabezó el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Omar Ruiz Martín. En las palabras de bienvenida el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Dr. Santiago Badía González, alegó que se sienten orgullosos de la labor desempeñada y que una vez más la patria os contempla orgullosa.



“Ustedes transculturizaron las favelas, aldeas. Llegaron a los lugares donde la palabra médico, en el siglo XXI, no la sabían pronunciar. Más de 700 médicos vieron por primera vez a un profesional de la salud”.



Hasta la fecha, con este noveno vuelo, ya están en la patria cerca de 1800 galenos y se espera que continúen llegando hasta la primera quincena de diciembre.

