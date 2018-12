Doctora Surisaday: como una Diosa en Brasil



Fotos: Mireya Ojeda



Lajas, Cienfuegos, Cuba.- Los únicos cinco médicos que había visto en la historia la población del municipio brasileño de Pacayuis perteneciente al Estado de Ceará, en Fortaleza regresaron a nuestra Patria y entre ellos la Doctora Surisaday Rodríguez Leonard, trabajadora del Policlínico de este poblado de Lajas.



“Hoy los cinco estamos retornando a la Patria. Yo trabajaba en una población muy carente, que nunca había visto un médico. Los pacientes se quedaban asombrados cuando empecé porque nunca nadie los había examinado, nunca nadie los había auscultado, ni tan siquiera los habían tocado” dice la doctora, con palabras cortadas por la emoción.



Surisaday era como una Diosa y así rememora los días que atendió a los pacientes de Brasil: “Cuando llegué me veían como si fuera la Diosa de ese lugar, me besaban la frente, me trataban muy bien, como mucho amor, respeto”.







Indago sobre cómo reaccionaron las personas al momento de la partida ¿Y cuándo le dijiste que te ibas?: “Fue terrible, fue terrible, la noticia. Yo misma fui quien tuve que dar la noticia en mi puesto de salud, porque ellos pensaban que todo iba a ser una cosa muy pasajera y que no íbamos a retornar a la Patria”.



Muy tristes y dura despedida confiesa Surisaday: “Lloraron, no estaban de acuerdo, querían que continuara la misión y en todo momento siempre apoyaron también nuestra decisión porque tampoco estaban de acuerdo con las ideas que tenía el propio presidente de ellos, con respecto a nosotros los médicos cubanos”.



“Todavía yo en el aeropuerto, recuerda, ellos me llamaban y decían que nunca iban a tener una doctora como yo y que estaban seguros que ningún médico iba a querer trabajar allí, ningún médico brasileño porque es un lugar muy distante donde nunca había llegado un galeno de aquel país”.







Desde que inició el Programa Más Médicos para Brasil se logró estabilizar los indicadores de Salud y como afirma Surisaday:”De mortalidad infantil, de mortalidad materna, que eran unos de los indicadores que más problema tenían en ese país y se lograron llevar a cifras muy estándares, no siempre llegando al ciento por ciento porque es un país muy grande, donde hay un gran número de población”.



Lograron disminuir las enfermedades transmisibles y controlar las no transmisibles y precisa: “Nunca ellos habían tenido control de las enfermedades no transmisible”.



Hoy recibe el amor de su compañero de vida y de la hija querida junto con la familia, los amigos del Sistema de la Salud Pública Cubana y de las direcciones del Partido Comunista de Cuba y la Asamblea del Poder Popular, entre otros.

Escuche detalles en el siguiente reporte:



