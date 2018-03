Documental audiovisual: ¿cine o periodismo? (I)





Muchas disciplinas y prácticas sociales están tributando al cine, amparadas por el extensivo uso de la tecnología y la facilidad para acceder a recursos de producción y distribución de los materiales creados. Grandes batallas han librado y tendrán que librar los artistas que sientan ultrajadas sus fronteras. Cierto es que cualquier creación no puede considerarse una obra “artística”, pero muchos prefieren comunicar, sensibilizar y expresarse, aunque no logren todos estos objetivos al unísono, en un solo producto.



No obstante, actualmente continúa la polémica sobre las estrategias de realización documental aplicadas por los cineastas y las estrategias de realización documental aplicadas en la televisión, específicamente por los periodistas, pero ¿existe un documental para televisión y un documental para cine?



Muchos autores coinciden en que esta disyuntiva se va reduciendo a una simple cuestión de soportes. Sin dudas, ambos medios se ocupan de la calidad de la imagen y el sonido, sin embargo, generalmente la televisión prioriza la cuestión informativa por encima de los rasgos formales. También existen opiniones que señalan, por ejemplo, cómo el cine puede hasta modificar el espacio físico para lograr mejores encuadres, mejor iluminación, mejores movimientos de cámara. El cine generalmente se desarrolla entre la ficción y la no ficción, y el periodismo televisivo, por su parte, se rige por la objetividad y la actualidad, al margen de que esa realidad tenga o no un valor perenne.







“La comparación con el efecto de verdad de la imagen televisiva debilita el de la imagen cinematográfica y tiende a elevar con más fuerza la conciencia de su artificialidad. Privadas de la ilusión de la simultaneidad, sus imágenes nos muestran siempre los hechos de un pasado cercano o remoto; al enfrentarse con la televisión, ellas no pueden dejar de exhibir cada vez más su propio desnivel con el presente y descubrir así su naturaleza adulterada y construida. Exhibiendo críticamente el desnivel entre la imagen televisiva y la cinematográfica, el cine puede elevarse a un nuevo grado de reflexión”, refiere Mario Pezzella en su libro: Estética del Cine



Además, el documental como concepto ha sido definido por diversos estudiosos del campo de la comunicación, de la realización audiovisual, del cine y del periodismo. Vale la pena entonces apuntar que “no siempre la realidad es tratada creativamente ni todo tratamiento creativo de lo real da como resultado un film documental, según refiere el profesor inglés Brian Winston. Quizás sea ese el punto esencial que colma las disputas entre unos realizadores y otros. Son, como habíamos dicho antes, tiempos y tempos de creación que marcan dos senderos: el periodismo televisivo y el cine. Las exigencias son diferentes, en cuanto a las rutinas productivas, lo cual no le niega a uno la utilización de los recursos del otro y viceversa.



Todas estas consideraciones nos permiten comprender el entramado audiovisual en el que estamos sumergidos, no solo como realizadores, sino también como espectadores, para analizar entonces qué significa el documental como género, para entenderlo desde una visión dialéctica que permita enriquecerlo con posturas y maneras de hacer diferentes. Es este un producto comunicativo que exige, más que tantas definiciones y conceptualizaciones, la inspiración de quien sea periodista o cineasta (o de quien tenga la valentía de asumirlo con el compromiso y respeto a la realidad y a la representación de esa realidad que ha decidido filmar).





