Donar sangre=salvar vidas

Bajo el lema Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable se celebra este 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre, la efeméride fue proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como muestra de agradecimiento y reconocimiento hacia los donantes del vital líquido de todo el planeta.



Este año, el tema de la campaña por la fecha es: La sangre segura salva vidas, se pretende con ello centrarse en la contribución que los donantes pueden realizar para mejorar la salud de los demás en la comunidad.





Precisa la OMS que las donaciones de sangre son necesarias en todo el mundo para que las personas y las comunidades puedan acceder a sangre y a productos sanguíneos seguros y de calidad garantizada, tanto en situaciones normales como de emergencia. “Mediante la campaña, hacemos un llamamiento para que más personas salven vidas donando sangre periódicamente.”



La necesidad de disponer de sangre segura es universal, resulta fundamental en los tratamientos y en las intervenciones urgentes; permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.



De igual manera, es fundamental para tratar a los heridos durante urgencias: desastres naturales, accidentes, conflictos armados, etc., además de cumplir una función esencial en la atención materna y neonatal.





Recuerda la Organización Mundial de la Salud que, no obstante, el acceso a la sangre segura todavía es un privilegio de unos pocos pues la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos tienen dificultades para conseguir sangre segura porque faltan donaciones y equipos para analizar la sangre. A nivel mundial, el 42% de las donaciones de sangre se hacen en países de altos ingresos en los cuales solo habita el 16% de la población mundial.



Puntualiza el citado organismo que la única forma de asegurar un suministro suficiente de sangre segura es mediante donaciones regulares no remuneradas.



Esa fue la razón por la cual la Asamblea Mundial de la Salud de 2005 designó un día especial para dar las gracias a los donantes de sangre y alentar a quienes todavía no han donado sangre a que lo hagan.





A la par de jornada de agradecimiento a los donantes contribuye a sensibilizar sobre la necesidad mundial de disponer de sangre segura y sobre cómo cualquier persona puede contribuir en esta empresa. Cuba exhibe con orgullo significativos logros en este terreno, un papel de vital importancia en esta noble tarea lo desempeñan los Comité de Defensa de la Revolución



La selección del 14 de junio no es casual, ese día, pero de 1868, nació en Viena, a la sazón capital del Imperio austrohúngaro, Karl Landsteiner, patólogo y biólogo que descubriera y tipificara los grupos sanguíneos ABO, es decir A, B, AB y 0; por su aporte; de trascendental importancia, mereció en 1930 el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

