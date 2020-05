🎧🎬 Dos divas





Hoy les pido permiso para recordar a dos cantantes que fueron mis favoritas en un importante periodo de mi vida. Ellas me enseñaron a valorar mejor la música.



Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien nació en Londres el 16 de abril de 1939, y cerca de allí mismo murió el 2 de marzo de 1999, aunque fue más conocida con el nombre que la llevó al estrellato, Dusty Springfield.



Gozó de una gran popularidad durante los años ‘60, con el tema "I Only Want To Be With You" (Solo quiero estar contigo), canción en la que, además de cantar, se involucró en la producción y los arreglos, algo que a partir de entonces sería una constante a lo largo de su carrera. El sencillo logró un destacado éxito, llevándola a ser la cantante más conocida en su país y una referencia para muchas jóvenes británicas, quienes imitaban su peinado y su maquillaje.



Hacia 1967, Dusty comenzaría a perder popularidad a causa del auge del rock psicodélico y la cultura hippie. Pero dos años más tarde grabaría su álbum más emblemático, Dusty in Memphis, con el que obtuvo el reconocimiento de los críticos, quienes lo señalaron como su mejor trabajo, llegando a menudo a figurar en las listas de los mejores álbumes de la historia del rock. En 1994, Quentin Tarantino rescató de él "Son of a Preacher Man" (Hijo de un predicador), y lo incluyó en la banda sonora de su película Pulp Fiction.







Un año más tarde le fue diagnosticado un cáncer de mama, con el que luchó hasta el día de su muerte, el 2 de marzo de 1999. Pocos días después, entraría de manera póstuma en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y ese mismo año la Reina Isabel II de Inglaterra le concedió la Orden del Imperio Británico.



Dusty Springfield se nos fue con 59 años, pero Karen Carpenter lo hizo con menos. Nacida en New Haven el 2 de marzo de 1950 y muerta el 4 de febrero de 1983, Karen fue una exitosa cantante, famosa por el dúo The Carpenters, conformado por ella y su hermano Richard. Fue elogiada por sus condiciones vocales de contralto y su habilidad para tocar la batería, donde recibió comentarios favorables de otros músicos y críticos. Sus luchas con los trastornos de alimentación originaron más tarde crear conciencia de la anorexia.



Comenzó a estudiar batería en la secundaria y se unió al coro de su escuela poco antes de graduarse. Después de varios años de giras y de grabación, los Carpenters fueron firmados por un sello en 1969, logrando un éxito comercial y de crítica a través de los años ‘70. Al inicio, Karen Carpenter fue la baterista de la banda, pero gradualmente tomó el papel de vocalista reduciendo su papel como baterista solo en un puñado de presentaciones en vivo o en grabaciones.







Karen tuvo un desorden alimenticio conocido como anorexia nerviosa, de la cual se conocía poco en ese tiempo y estuvo casada brevemente a principios de los años ’80. Murió a la edad de 32 años por insuficiencia cardíaca originada por complicaciones relacionadas con su enfermedad. Su muerte originó un incrementó en la investigación de los trastornos de la alimentación y su trabajo continuó atrayendo elogios, entre los que estuvo ser nominada en la lista de la revista Rolling Stones entre las 100 más grandes cantantes de todos los tiempos.



Gracias por permitirme el recuerdo, que nos hace confirmar que lo único mejor que la música es hablar de ella.



