En Audio: Dos temas para hablar de Carlos Varela



Le proponemos escuche y descargue directamente desde nuestro Canal de iVoox la propuesta radial



Hace un tiempo estuvo en este espacio Carlos Varela y esa circunstancia me obliga a volver hoy con mi vecino del Vedado. Bueno ya no lo somos tanto, pero ambos fuimos de la zona alrededor del Jalisco Park y los recuerdos hermanan hombres.



Primeramente les confieso que su tema sobre el legendario parque de diversiones lo conocía, pero no con el debido detenimiento como lo hice en días pasados. Los dos tenemos en la memoria el mismo sentimiento sobre la montaña rusa, pero en mi espacio yo no tuve en cuenta al amiguito también injustamente perdido y sinceramente llorado. Jamás lo he vuelto a ver. Gracias Carlos.



Preparando el programa supe que en un lugar muy destacado está su tema Muro, correspondiente al disco de 1992 “Monedas al aire”, que el español Miguel Bosé incluyó en su LP “Once maneras de ponerse el sombrero”.





Bueno, el asunto es de dos-uno y eso en la pelota es batear para 500. El otro tema que me llamó la atención fue Una palabra, escogido por el cineasta Tony Scott para la película Hombre en llamas, donde brillaron Denzel Washington, Christopher Walken, Marc Anthony y Dakota Fanning. El film lo recuerdo perfectamente por el detalle que fue filmado durante mis días en México y el rollo de tránsito que se formó fue tremendo.



La película es muy buena. Es aquella que el padre, Marc Anthony, contrata a un guardaespaldas, Denzel Washington, para su hija y el guión se mete por incontables vericuetos hasta redondear un magnífico final.



Lo que no sabía es que el laureado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu también escogió la canción para un corto hecho en el 2005, donde se dio a conocer el actor Clive Owen.



O sea. Una palabra tiene el aval de dos películas y ambas de dos directores encumbrados.

Del Autor