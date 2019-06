Dota Trump de polémica su primera visita de Estado al Reino Unido

Dota Trump de polmica su primera visita de Estado al Reino Unido

El presidente de Estados Unido, Donald Trump, realiza una visita de estado de tres días al Reino Unido, en medio de protestas en su contra, un enfrentamiento verbal con el alcalde de Londres y polémicas declaraciones que interfieren en la política interna de la nación anglosajona.



Antes de que hoy tocase tierra, Trump atacó en términos muy duros al alcalde de Londres, Sadiq Khan, en una andanada por la red social Twitter, desde donde acusó al edil de hacer un trabajo terrible en la ciudad y de ser tan tonto e incompetente como su homólogo de Nueva York, Bill de Blasio, conocido adversario del magnate.



Trump calificó a Khan como un fracasado total que debería centrarse en el crimen en Londres, y lo describió como tontamente asqueroso con el presidente de Estados Unidos, el aliado más importante del Reino Unido.



La ira de Trump contra Khan se enmarca en una vieja pugna personal, iniciada cuando el magnate se valió de los atentados terroristas del dos mil diecisiete en Londres para responsabilizar a su alcalde por la pésima seguridad en la ciudad.









La enemistad volvió a escalar en los últimos días después de que Khan criticara que las autoridades británicas desplegasen la alfombra roja para recibir a Trump.



Incluso, en un artículo publicado ayer en el diario The Observer, Khan comparó el lenguaje de Trump con el de los fascistas del siglo XX, lo acusó de aprovecharse de los miedos de los londinenses tras el atentado terrorista de 2017, y lo censuró por dar eco a un grupo racista de ultraderecha británico.



El alcalde de Londres reprochó también a Trump que haya interferido descaradamente en la competición por el liderazgo en el Partido Conservador del Reino Unido, al apoyar al ex canciller Boris Johnson, porque cree que ganaría un aliado para su discurso divisivo.



Khan aludía a entrevistas concedidas por Trump a la prensa británica antes de su llegada a Londres, en las que el jefe de la Casa Blanca fustigó el modo en que la primera ministra, Theresa May, llevó a cabo las negociaciones para la salida del país de la Unión Europea.



Trump recomendó al futuro sucesor de May que abandone la Unión Europea bruscamente sin un acuerdo y designó al exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, como su favorito para dirigir el país.







El presidente estadounidense alabó asimismo al extremista Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, gran vencedor la semana pasada en las elecciones europeas en el Reino Unido.



La de hoy es la primera visita de Estado de Trump al Reino Unido, pues su viaje de julio del 2018 acabó en una simple estancia de trabajo, debido a masivas protestas, en que decenas de miles de británicos lo calificaron de misógino, homófobo y xenófobo.



También en esta ocasión se han convocado grandes manifestaciones contra su presencia, en particular mañana, coincidiendo con su encuentro con la primera ministra Theresa May.



Además de las protestas callejeras, la tensión podría marcar también las conversaciones de Trump con el gobierno británico, por temas como el acuerdo nuclear con Irán, la lucha contra el cambio climático o la guerra comercial entre China y Estados Unidos.



En particular, se espera que Trump presione al Reino Unido para que excluya la participación del gigante tecnológico chino Huawei en el desarrollo de la red británica de 5G, la próxima generación de telefonía móvil.



