En Audio: Dr. Carlos Alberto Sua chegada é motivo de muita alegría

Carlos Alberto del Llano Prieto, llegó al municipio São Gabriel da Cachoeira, conocido Cabeza de Cachorro, en el Amazona Brasileño, en el 2013, como parte del programa Más Médicos. Su estancia en el gigante suramericano, lo hizo crecer como persona y profesional.







Allí atendió a 21 etnias con troncos lingüísticos diferentes. Allí conoció el sufrimiento, la muerte, el desamparo y entendió mejor el significado de la solidaridad cuando al término de cada jornada alguien traducía aquellos dialectos que querían decir algo así como “Sua chegada é motivo de muita alegría”.



“En ese municipio 9 de cada 10 habitantes son indígenas puros. El territorio está dividido en varios cientos de comunidades pequeñas en las márgenes de los ríos Tiquie, Içana, Uapes que conforman el Alto Rio Negro, nombre dado al Amazona en esta área.







Allí, me enfrenté a enfermedades totalmente desconocidas. Era muy frecuente las infecciones respiratorias, la diarrea, mordeduras de serpientes, heridas en miembros inferiores y superiores, dolencias asociadas a la ingestión de alcohol, malnutrición, entre otras.



Llegar a las comunidades entrañaba recorrer el río, dormir a la intemperie y sortear todo tipo de dificultad. “Yo trabajaba a más de 300 km en m la frontera con Colombia, solamente el río separa ese lugar. Pasaba dos días viajando encima de ese bote, parábamos para almorzar y seguíamos hasta que nos cogiera la noche, ahí comenzábamos a cocinar y nos quedamos en la orilla del río o en alguna tribu indígena.







Recuerdo que en ocasiones el motor de la embarcación tenía problema o no era fuerte y estábamos hasta 5 das viajando, en algunos lugares hubo que sacar el bote y todas las cargas de cosas porque tienen cascadas o corrientes fuertes y piedras y no era navegable. Y en tiempo de seca, el río bajaba mucho el caudal y teníamos que llevar el bote cargado por tierra y después trasladar tu ropa, comida, alimentos, vacunas, papeles para trabajar el mes entero.”



En comunidades indígenas como la de los Maxakalis encontró cifras de mortalidad infantil superiores a 35 por cada mil nacidos vivos y otras enfermedades que derivaban a la muerte.







“A pesar de nuestro trabajo, que para los indígenas fue una bendición porque nunca había recibido atención médica y así te lo decían en los diferentes dialectos, vimos la muerte muy de cerca. En una ocasión fuimos a una aldea donde residían unos 60 habitantes, y cuando regresamos apenas quedaba una veintena. Además, los conflictos entre las aldeas provocaban enfrentamientos entre ellos que mulcas veces provocaban lesionados graves y hasta fallecidos”.







Carlos Alberto del Llano Prieto ya está en casa. Él es natural del municipio pinareño de Guane, pero desde hace unos años reside en la vecina `provincia de Artemisa. Arribó a su patria, lo vi en las noticias y me animé a contar su historia, esa que me narró desde Brasil cuando supo que regresaría a Cuba por los agravios de Bolsonaro.







Carlos está de vuelta, en el Amazona dejó a sus indios y a su esposa Giselle Karla Da Silva del Llano, una enfermera brasileña que conoció en las márgenes del río, pero esa es otra historia.

