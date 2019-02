Dr. Quirantes propone: Mayonesa sin huevo que no afecta el colesterol





La mayonesa es una salsa emulsionada fría, elaborada principalmente a base de huevo entero y aceite vegetal batidos. En la actualidad, se sigue haciendo de foma casera, a mano con batidora, en países como Cuba, España e Italia. En los demás países del mundo occidental esta salsa es mayoritariamente de origen industrial.



La mayonesa es una mezcla de materias grasas como el aceite vegetal y el huevo; por eso este gustado alimento pudiera perjudicar a quienes tengan problemas con el colesterol elevado. En la actualidad se está investigando la elaboración industrial de mayonesas con bajo contenido de colesterol. En su confección se emplea yemas de huevo crudas y es por esa razón por la que también existe cierto riesgo de contraer salmonelosis si no se observan las precauciones debidas.



El correcto almacenamiento en lugares frescos con temperaturas de 18-22 °C en las 24 horas antes de ser guardada en el refrigerador previene la proliferación de Salmonella. Además, la mayonesa casera debe ser consumida en horas, o pocos días después de elaborada. Las infecciones por Salmonella generadas por la mayonesa hecha en la casa, son debidas al empleo de huevos contaminados y del uso de poca cantidad de ácidos orgánicos en su elaboración, bien sea vinagre por su ácido acético o jugo de limón por el ácido cítrico contenido en ambos alimentos respectivamente, con el objeto de disminuir el pH de la mezcla.



La mayonesa se emplea como acompañamiento de carnes, pescados u hortalizas, así como de otros alimentos preparados, como por ejemplo las ensaladas y las hamburguesas, preferentemente vegetales por ser más sanas, o emparedados de pan integral con vegetales y pollo asado. La mayonesa, hasta ahora es un producto eliminado de la alimentación de toda persona que padezca colesterol alto. Como este aderezo no sólo es popular y muy utilizado, sino que además, es muy sabroso y combina bien con muchas comidas, da trabajo privarse de él.



Pero es que su alto contenido de yema de huevo lo hace poco recomendable para una dieta contrael colesterol elevado. Ahora les ofrecemos una alternativas para su disfrute, como esta receta de mayonesa sin huevo.







Ingredientes:

- 200 cc de aceite de oliva, preferentemente extra virgen o de canola (mazola)

- 100 cc de leche descremada

- Uno o dos dientes de ajo

- Un poco de zumo de limón o de vinage

- Pimienta al gusto

- Pizca de sal, opcional



Preparación:

Prepare los ingredientes y comience a colocarlos en el vaso de la batidora que tenga a mano. Es importante seguir siempre esta proporción: por cada dos partes de aceite, una parte de leche descremada. Luego simplemente tendrá que batir la mezcla hasta que le quede espesa, con la consistencia de una mayonesa. Condimenta pimienta, incluso con una cucharada de mostaza si le apetece, para que quede más sabrosa. Es una excelente opción para comer mayonesa sin huevo, ya que de esa forma no afecta los niveles de colesterol. De todas maneras, sea moderado en su consumo pues debido al aceite vegetal es un alimento rico en calorías. Si la unta en su pan o galleticas de soda, es mejor consumir el pan o las galletas integrales.

