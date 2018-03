DT de Pinar del Río: Clasificar entre los cuatro primeros (+Audio)



DT de Pinar del Río: Clasificar entre los cuatro primeros. Foto: Rodolfo Durán Almeida





Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal de iVoox.



El director técnico del quinteto de Pinar del Rio, Andrés González, dijo en entrevista Radio Rebelde, que el primer objetivo de su equipo es quedar entre los cuatro primeros para poder estar en los play off de la liga superior de basket.



Los vueltabajeros, que se coronaron campeones en la edición del año anterior, se encuentran contra la pared en el actual certamen, pues solo archivan cuatro victorias en once partidos y comparten el sótano de la liga con el seleccionado de Guantánamo.



“Estamos tratando de quedar entre los cuatro primeros, esta liga está mucho más reñida que la del año anterior, todos los equipos tienen posibilidades, no hay nadie descartado, nosotros hemos tenido la baja en esta vuelta de Eliecer Quintana, y no sabemos si lo tendremos para la tercera vuelta en Ciego de Ávila, apuntó, el exjugador de los equipos pinareños en la década de los 90 del siglo pasado.



Quintana, integrante de la preselección nacional jugó lesionado la primera vuelta en Santiago y tenía previsto ser examinado en las últimas horas para determinar su posible incorporación al cuadro vueltabajero.



Por otra parte, Pinar no cuenta en esta temporada con otro de sus puntales en 2017, el artemiseño Osmel Oliva.



El base organizador del equipo nacional, estuvo como refuerzo en la campaña pasada, pero en esta temporada se encuentra contratado en la liga de El Salvador.



“Osmel fue un refuerzo de lujo y contribuyó en gran medida a la obtención del campeonato, pero era un jugador de Artemisa, y todos los años no repiten los mismos refuerzos”, señaló, González.



Pese a estas dos bajas, el seleccionador pinareño sostiene la idea de buscar quedar entre los cuatro primeros y después la historia puede ser diferente.



“Si logramos clasificar a los play off y tomamos un refuerzo de nivel, la historia puede ser diferente, porque todo el mundo sabe que la postemporada no se parece a la fase regular”, concluyó, el conocido como “tatica” en el medio basquebolístico.



Escuche en audio la entrevista.

Del Autor