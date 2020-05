Duplantis, Lavillenie y Kendricks regalaron una competición en vivo para el mundo (+Vídeo)

Duplantis, Lavillenie y Kendricks regalaron una competicin en vivo para el mundo (+Vdeo)





Después de casi dos meses, los amantes del atletismo sintieron las emociones de una competencia en vivo. La Federación Mundial de Atletismo (World Athletics) lanzó el evento Ultimate Garden Clash para que todos los aficionados del deporte rey pudieran presenciar una competencia de salto con pértiga.



Los garrochistas, Mondo Duplantis (recordista mundial), Sam Kendricks (dos veces campeón del mundo) y Renaud Lavillenie (campeón olímpico Londres 2012) transmitieron en vivo mientras competían con comodidad y seguridad desde sus propios centros de entrenamientos.



La competición consistió en quien saltaba cinco metros en 30 minutos tantas veces como pudieran.



Duplantis tomó la ventaja en los primeros minutos, cuando se cumplía la mitad de la competencia (15 minutos) el sueco contaba con 18 saltos oficializados, Lavillenie sumaba solo un salto menos en misma cantidad de tiempo y Kendricks obtuvo 12.



En la última parte de la competencia, Lavillnie aprovechó un intento fallido de Mondo para tomar la ventaja, pero después el joven sueco lo igualó. Ambos terminarían con cifra de 36 saltos, 10 más que el norteamericano.



“Ya terminé; no quiero correr ningún riesgo”, expresó Lavillenie cuando culminó la competencia. “Compartiré el oro con Mondo”.



Duplantis afirmó: “Fue realmente divertido, no pensé que iba a terminar en un empate, pero esto es deporte”.



“Si la barra hubiera estado en los 5.40 metros tal vez hubiera sido una historia diferente”, dijo Kendricks, el único saltador que no falló un intento en el evento.



La competencia se pudo disfrutar por las páginas de YouTube, Twitter y Facebook de World Athletics, contó con miles de visitas, entre ella estaba la del presidente de la Federación Mundial de Atletismo, Sebastian Coe, quien destacó cuando concluyó el concurso: “Estoy muy orgulloso de estos tres atletas talentosos. Esta es una iniciativa brillante y realmente innovadora. Les agradezco a ellos, a sus familias y al equipo de atletismo mundial por traer nuestro deporte de regreso durante estos tiempos difíciles”.



La Federación Mundial de Atletismo está explorando la posibilidad de realizar otras competiciones similares a esta en las próximas semanas.





