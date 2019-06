Durant rechaza opción de un año con Golden State

Kevin Durant rechazó su opción para el siguiente año con el equipo Golden State Warriors de la National Basketball Association (NBA) y de esta manera se convierte en agente libre sin restricciones, según fuentes de la liga.



El periodista Adrian Wojnarowski reporta que el gerente de negocios del jugador, Rich Kleiman, informó al gerente general de los Warriors, Bob Myers, la decisión en días recientes. Durant y Kleiman están juntos en New York, donde han estado estudiando las opciones de la agencia libre de Durant. Hasta ahora este proceso había sido privado.

Golden State Warriors star Kevin Durant has declined his $31.5M player option and will become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Durant and his business manager Rich Kleiman are in New York, evaluating free agency options. So far, process has stayed private.