Ecuador, EEUU y Reino Unido quieren terminar asilo de Assange

Uno de los abogados de Julian Assange sospecha que hay un pacto entre Estados Unidos, Reino Unido y Ecuador para finalizar el estatus de asilo que posee desde 2012 el fundador de WikiLeaks. Carlos Poveda dijo que "Ha habido acercamientos entre Reino Unido, EE.UU. y Ecuador, creo que hay compromisos ya y por eso se puso en vigencia el protocolo especial para justificar la salida de Julian, agilitar los procesos de terminación del asilo y entregarlo a las autoridades británicas". Su teoría es que Ecuador entregaría a su representado a las autoridades del Reino Unido y luego Londres lo enviaría a Estados Unidos, donde "le formularían cargos y le darían condena perpetua", sostuvo en entrevista con la agencia rusa Sputnik Nóvosti. Según los abogados de Assange en EE.UU. hay indicios de que las Administraciones de los tres países crean actualmente los escenarios para forzar la salida de Assange; quien estuvo detrás de una masiva filtración de documentos clasificados sobre ese país en 2010. (Sputnik Nóvosti)



Exige la Asociación Brasileña de Municipios a Jair Bolsonaro para que revierta la decisión de Cuba de retirar a sus médicos de Brasil



La Asociación Brasileña de Municipios mostro su preocupación por la salida de Cuba del Programa Más Médicos por las declaraciones del presidente electo Jair Bolsonaro, publicaron varios medios de comunicación. En una carta abierta la asociación le solicita al presidente electo Jair Bolsonaro que adoptes acciones inmediatas para revertir la decisión del Ministerio de Salud Pública cubano de retirarse del Programa Más Médicos, más adelante en esta emisión de Haciendo Radio daremos a conocer íntegramente la carta de la Asociación Brasileña de Municipios. Ocho mil 500 médicos cubanos atienden cientos de pequeños municipios brasileños, buena parte de ellos menores de 20 mil habitantes, en el marco del Programa Más Médico, que funciona desde 2013 para que Brasil supliera sus necesidades de salud en todo el país. El gobierno de Cuba anunció que pone fin a su contribución en el programa como consecuencia de las controvertidas declaraciones del presidente electo, Jair Bolsonaro, sobre los médicos cubanos.

Bolsonaro, quien dijo que expulsaría a los cubanos a golpe de firma si llegaba a la presidencia de Brasil, había condicionado la permanencia de los doctores cubanos a la revalidación en el país sudamericano de los títulos de médicos.



Llegan más de mil 500 migrantes centroamericanos a la frontera de Estados Unidos



El primer gran grupo de integrantes de las caravanas de migrantes conformado por más de mil 500 centroamericanos llegó a la frontera de México y Estados Unido, reportó el sitio digital Rusia Today. Además, la cadena televisiva Fox que cita una fuente de la Patrulla Fronteriza de San Diego informó que una docena de personas ya han sido arrestadas por intentar cruzar ilegalmente la frontera. Un pequeño grupo fue detenido cerca de la costa en el área de Playas de Tijuana, mientras un grupo más numeroso fue arrestado en las montañas al este de Otay Mesa, comunidad de San Diego que se extiende a lo largo de la frontera, precisó la fuente. La caravana de migrantes centroamericanos salió de San Pedro Sula, en Honduras, el 13 de octubre y ha recorrido más de mil 500 kilómetros, y desde entonces, se han formado al menos otras dos caravanas desafiando las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó la marcha como una "invasión" y ordenó el despliegue de miles de soldados estadounidenses en la frontera con México. Por otro lado, esta semana el Gobierno de Estados Unidos inició los trabajos para "fortalecer" el cruce de la frontera entre San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México) para prepararse para la llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos. Mientras, el personal del Departamento de Defensa está colocando concertina barbada y se prepara para la instalación barreras de hormigón, barricadas y cercados" solicitados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el marco de la Operation Secure Line (Operación Línea Segura, en español), reza el comunicado oficial de dicha oficina. (RT)



Asciende a 63 la cifra de muertos por los incendios en California



Las autoridades estadounidenses informaron que la lista de personas reportadas como desaparecidas como consecuencia de los feroces incendios que afectan varias localidades del estado de California, de 300 se elevó a 631 y la cifra de muertos ascendió a 63. El sheriff del condado de Butte, KoryHonea, detalló en rueda de prensa que otros tres cuerpos fueron hallados al sur y que ya se identificaron a 47 de las víctimas, pero estamos esperando confirmaciones de ADN. Las operaciones de búsqueda y rescate se concentran en la localidad de Paradise, la más afectada por el "Camp Fire". Según la última actualización de la lista de desaparecidos, un gran número de personas tienen más de 60 años de edad. Más 56 mil hectáreas están destruidas en la capital estatal, Sacramento, y más de 10 mil edificios se quemaron, de los cuales 8 mil 650 son viviendas. Por otro lado, el "WoolseyFire" se propaga rápidamente y acabo con 39.800 hectáreas, principalmente en la ciudad de Malibú, al oeste de Los Ángeles. Los rescatistas continúan en el área para contener las llamas de ambos incendios, pero hasta ahora solo han logrado hacerlo entre un 30 y 40 por ciento, respectivamente. (Telesur)



Persiste Theresa May con su plan de brexit con un Gobierno mermado y gran oposición



La primera ministra británica, Theresa May, se dispone hoy a seguir defendiendo su plan de 'brexit' con un Gobierno mermado tras la dimisión de dos ministros y gran oposición dentro y fuera de su partido. Se espera que May responda a preguntas de los oyentes en un programa de la emisora LBC, después de que la víspera dijera en una rueda de prensa que no piensa cambiar el rumbo de las negociaciones con Bruselas ni dimitir de su cargo. El miércoles, al final de una larga jornada en la que varios conservadores tramaron para echarla del liderazgo, insistió en que seguirá 'trabajando' para imponer el acuerdo preliminar de 'brexit' consensuado con la Unión Europea y alertó de que no apoyarlo plantea 'consecuencias' desconocidas.

No se descarta que haya más dimisiones y la prensa baraja el nombre del ministro de Medioambiente, Michael Gove, abanderado del 'brexit' en el referéndum de 2016, quien supuestamente ha rechazado la oferta de sustituir a Raab al no permitirle May renegociar el acuerdo. La primera ministra afronta también un posible golpe interno para echarla del liderazgo, que se produciría si un 15 % de los diputados conservadores -48 en el Parlamento actual- solicita una moción de confianza. El cabecilla de los disidentes, Jacob Rees-Mogg, anunció ayer con gran pompa que había enviado ya su petición al presidente del grupo parlamentario, Graham Brady, lo que puede animar a otros colegas a hacer lo mismo. (EFE)



Anuncia Kim Jong-un que su país se alista para una gran cooperación económica con China



El alistamiento de una gran cooperación económica con China fue revelado hoy con la visita del líder norcoreano, Kim Jong Un, a las obras de reconstrucción de la ciudad fronteriza de Sinuiju. El presidente del Partido del Trabajo de Corea recorrió el lugar, capital de la provincia de Pyongan del Norte y solo separado de la ciudad China de Dandong, indica Prensa Latina. Kim Jong Un pidió acelerar la construcción de condominios residenciales modernos, cines, instalaciones deportivas, hoteles y centros comerciales. Ante una maqueta de la que será la nueva Sinuiju, exigió modernizar el aeropuerto y el ferrocarril hacia ese sitio, situado a unos 250 kilómetros al norte de la capital norcoreana. (PL)



