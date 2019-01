Eduardo Paret: “Nos hemos preparado muy bien, saldremos a pelear”



Fotos: Carolina Vilches

“Las Tunas es un gran equipo, tiene una excelente batería, ahora con picheo reforzado, buena tanda de zurdos, aún así ya tenemos la estrategia montada para jugarles en el estadio Julio Antonio Mella, en terreno contrario y con una afición que sabemos los apoyará delirantemente”.



Así expresó al programa Haciendo Radio, de Radio Rebelde, el debutante director del equipo de pelota de Villa Clara, Eduardo Paret, quien discutirá este año ante Las Tunas el campeonato de béisbol correspondiente a la 58 Serie Nacional.



“En la pretemporada hemos ganado 7 juegos, ellos 5, el terreno dirá la última palabra, nos hemos preparado muy bien, saldremos a pelear hasta el final y sabemos que lo hacemos con el mejor equipo del campeonato”





Ante las preguntas del narrador deportivo Luis Alberto Izquierdo y el conductor del espacio, el tunero Magdiel Pérez, el manager villaclareño confirmó a Alain Sánchez como abridor para el juego de este sábado.



Eduardo Paret se refirió a lo que sucedió en el cuarto juego frente a Sancti Spíritus ante el inexplicable out a William Saavedra por no correr hacia primera con un fly elevadísimo que picó en el box. “Me pidió disculpas, lo senté, al otro día le di la oportunidad, ¿por qué no? y salió con mucho ímpetu e impulsó las carreras necesarias”.





El ex estelar torpedero de los equipos Cuba insistió en que con los atletas hay que conversar, “les explico cómo se debe pensar ante cada jugada, y sobre todo ser disciplinado, yo recuerdo cuando empecé que escuchaba a Víctor Mesa a Jova, Gourriel, Muñoz, de todos aprendí mucho”.



Luis Izquierdo: ¿Te gusta el leopardo como mascota?



Me gusta, el pueblo se sintió contento cuando salió en el Sandino, también me gusta lo de azucareros, y naranjas, no se pierde ninguna identidad.



Magdiel Pérez: ¿Estará Villa Clara en la serie del Caribe?



Hemos ido paso a paso, y estamos cumpliendo, entonces ¿por qué no puede esta Villa Clara en la serie del Caribe?

Del Autor