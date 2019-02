Educación especial: más allá de una escuela

La educación especial en Cuba no son solo las escuelas especiales apuntó la Dra C. Marlen Triana Mederos, directora de la Dirección Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación, durante el Simposio: La inclusión educativa, un tránsito a la inclusión social.



El debate ocuurre durante el Encuentro Internacional Pedagogía 2019. Visto como subsitema dentro de un gran sistema, la educación especial en Cuba, atraviesa hoy los diferentes niveles educativos.



“Es un conjunto de modalidades, de servicios, de recursos que se ponen a disposición de nuestros educandos, de sus familias, de los docentes, para logar el máximo desarrollo integral posible de estos en nuestra sociedad”.



Lo anterior se relaciona con que a las escuelas regulares asisten también niños y niñas, adolescentes, jóvenes con necesidades educativas especiales lo que demanda de mayor preparación de los docentes y de un fuerte vínculo entre la institución especial y la escuela regular.La asistencia a la escuela especial no es obligatoria. Es un derecho de la familia, elegir dónde su hijo recibe la atención educativa, informó la directiva, pero entonces qué le corresponde a la enseñanza especial.



“Es responsabilidad de la educación especial cuando hay un alumno con mayores necesidades de atención y ayuda en los centros regulares, brindar los recursos, los apoyos,el asesoramiento para que pueda recibir una atención de calidad en ese contexto”.



Por la anterior razón las escuelas convencionales laboran logopedas, psicopedagogos escolares, por eso existen los maestros de apoyo , que son el vínculo entre la institución educativa especial y las escuelas regulares, encargados de gestionar los recursos, de asesorar y supervisar a maestros y directivos en cuanto a la atención y tratamiento de los alumnos con discapacidad. Como síntesis de su exposición la directora de la enseñanza especial en Cuba refirió que la Inclusión educativa no está ceñida al tipo de escuela.



“Tiene que ver con que el niño en el contexto donde esté, en la modalidad donde reciba la atención educativa, la reciba de calidad”.



Fortalezas y retos







La fortaleza de la educación especial en Cuba, a decir de Triana, radica en el desarrollo profesional de los recursos humanos. “más del 85 % de los docentes que se encentran actualmente frente a aula poseen título de licenciados.

Otra rama del árbol robusto es que la relación docente-alumno, para brindar esa atención individualizada y especializada, no sobrepasa la razón de 1 maestro en cada grupo de 12 estudiantes, excepcionalmente 15.



“Si vamos a hacer un análisis de la relación docente alumno, por la matrícula que hoy tienen las escuelas especiales en nuestro país, que són más de 37 mil educandos y más de 13 mil profesores, concluimos que en Cuba hay 1 maestro por cada 4 alumnos con discapacidad”.



Entre las peculiaridades que muestra la enseñanza especial es que ella por sí sola no puede explicarse, ni entenderse. Un grupo de ministerios, organizaciones, asociaciones complementan su gestión.Para que ella muestre los resultados contemporáneos mucho tiene que ver, señala la Dra en Ciencias, el fuerte vínculo con el Ministerio de Salud Pública, materializado con la atención que desde antes de nacer se le brinda a la madre y al niño a través del Programa Materno Infantil, además en todas las escuelas especiales existe personal asistencial, ya sea médico o enfermera. También se exhibe una estrecha relación con la especialidad de Psiquiatría, el alumno que lo demande puede asistir quincenalmente a consulta.







Otro ejemplo de la intersectorialidad es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encargado de encontrar un empleo para el graduado con discapacidad. El Instituo Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) se suma a la familia de la educación especial, conjuntamennte entre el INDER y la enseñanza especial se desarrollan las Olimpiadas especiales CUBA, cantera de los atletas paralímpicos.



Los educandos con discapacidad también forma parte de la Organización de Pioneros José Martí, escenario que les permite tomar decisiones, hacer sus propuestas, elegir, ser representados y por qué no representar.

Las asociaciones de personas con discapacidad (ACLIFIM y ANSOC) constituyen el escenario para que se respeten sus derechos y se organicen sus planteamientos.



