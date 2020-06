Educación Técnica y Profesional, pautas para el reinicio escolar 2020-06-22 20:01:16 / web@radiorebelde.icrt.cu / Mirtha E. Guerra Moré





La Habana-. Con el propósito de garantizar la fuerza de trabajo calificada en todos los sectores de la economía del país, la Educación Técnica y Profesional en medio de la pandemia ha vinculado a sus estudiantes a varias actividades de impacto social, así lo afirma el Director Nacional de esta enseñanza Alexander Manso Díaz.



"En estos momentos tenemos más de 250 jóvenes de nuestro nivel educativo de todo el país apoyando, a solicitud de los Consejos de Defensa Municipales y Provinciales, diferentes actividades de impacto social en los territorios. Por ejemplo, la compra y traslado hacia los hogares de adultos mayores que viven solos de medicamentos; así como la ayuda en lugares de elaboración y venta de alimentos", puntualiza el Máster en Pedagogía Profesional.



Con 107 especialidades, 59 de técnico medio y 48 de obrero calificado, la Educación Técnica y Profesional a pesar de la diversidad de sus asignaturas ha continuado con parte de su actividad docente a través de las teleclases.



"Con la complejidad de contar con más de mil 600 asignaturas hemos estado en la parrilla televisiva trasmitiendo solamente las materias de Matemática, Español e Historia y Cultura Política; además de emitir dos espacios formativos como El mundo laboral y Camino al Futuro, los cuales abordan temáticas de las diferentes especialidades de la Educación Técnica y Profesional", asevera Manso Díaz..



Con una red de más de 400 centros en la Isla, la Educación Técnica y Profesional utilizará, en septiembre próximo, 8 semanas para la culminación del curso escolar 2019-2020. Con una matrícula de más de 163 mil estudiantes en el país, esta enseñanza acogerá cambios para el cierre evaluativo de dicho periodo lectivo.



"Las asignaturas de Matemática, Español e Historia, las cuales han recibido las teleclases durante toda esta etapa, van a cerrar con la nota alcanzada en los dos trabajos de control parcial a realizar en estas materias. No se hará examen escrito en estas tres asignaturas. En el caso de las especialidades que no han desarrollado el segundo trabajo de control parcial, el mismo tendrá lugar en la quinta o sexta semana una vez reiniciado el curso", acota el directivo del Ministerio de Educación (MINED).



En el caso de la asignatura Cultura Política, la misma cerrará con un seminario de preguntas y respuestas. Mientras que Inglés, Informática, Preparación Ciudadana para la Defensa y Educación Física culminarán con la evaluación acumulada hasta el 23 de marzo. Aquellas asignaturas que solo contemplan actividades prácticas vinculadas con la especialidad, también finalizarán con lo alcanzado hasta esa fecha. La concepción de la nota de la tarea integradora será una de las novedades del cierre escolar.







"La tarea integradora no es más que la solución de un problema profesional especifico de la especialidad que estudia cada estudiante. Este ejercicio puede ser desarrollado por un equipo de hasta cinco alumnos. En esta ocasión, la nota alcanzada en esta actividad será utilizada para cerrar el resto de las asignaturas teorico-prácticas de la especialidad", afirma Manso Díaz.



El tercer año de técnico medio y el segundo año de obrero calificado realizarán durante las primeras cinco semanas las prácticas en las entidades laborales.



"En el caso del tercer año de técnico medio, la inmensa mayoría de las especialidades estarán desarrollando durante las primeras cinco semanas las prácticas en las entidades laborales al igual que el segundo año de las especialidades de obrero calificado. Los alumnos que cursan esta última modalidad de estudio estarán realizando el examen de la obtención de la calificación obrera durante la sexta semana", recalca el Director Nacional de la Educación Técnica y Profesional.



Otro de los aspectos novedosos del sistema evaluativo del cierre del curso escolar 2019-2020 radica en que, tanto para el primero y segundo año de técnico medio como para el primero de obrero calificado, solamente se hará una prueba final escrita en la asignatura rectora de la especialidad.



Durante la etapa pos Covid-19, los estudiantes de la Educación Técnica y Profesional continuarán su vínculo con la sociedad.