Gobernabilidad en internet: el primer beneficiario, el ciudadano

Matanzas, Cuba.- Con la mirada en profundizar conceptos y acciones conjuntas, con enfoque científico y sin perder de vista cuanto de engañoso puedan parecen los conceptos de gobernabilidad y gobernanza; el primer taller provincial del tema orientó la mira hacia el beneficio y utilidad social de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.



Con la presencia de representantes de la sociedad civil, de estudiantes, profesores e informáticos y de representantes del Parque Científico Tecnológico yumurino, se conoció que próximamente el centro pasará a la categoría de Sociedad Económica, con lo que apostará por convertir los programas de cómputo, la inteligencia artificial y las redes neuronales en bienes exportables.



“Se trata de no descuidar la utilidad social del Parque -enfatiza Diego Castilla, director de la empresa XETIC integrada al centro de programación- que es contribuir a la informatización de la sociedad cubana, pero también es una vía para emplear con mayor eficiencia el potencial científico y capital humano de nuestro centro y competir en la arena internacional”.







Interesante por sus aportes ante los embates del cambio climático resultó la ponencia referida al Observatorio de la sostenibilidad ambiental en Matanzas, expuesta por la Máster en Ciencias Liz Pérez, como herramienta de gestión de la información ambiental en el país.



El programa en cuestión permite un procesamiento eficiente de los datos, evita la pérdida de contenidos y la duplicación de éstos, orientado hacia la Tarea Vida en Matanzas, experiencia que ya se extiende a otras provincias de la nación y que puede ser consultado en la dirección electrónica: www.costatenas.umcc.cu



La generación de contenidos amenos, supeditados a la verdad, con seguimiento y alto concepto de la ética; fue abordada por el panel de periodistas y web masters, quienes coincidieron en que las paginas digitales, de por sí; no tienen horario de cierre y el alto compromiso se premia con el incremento de los públicos y la necesaria interactividad que propone el sitio, incluso fuera de las páginas oficiales.



Iroel Sánchez ingeniero y periodista, comento que “Hace años se pensó que Internet democratizaría la información, pero lo que hace es amplificar la injusticia. En nuestras condiciones resulta fundamental educar a la población para no emplear de un modo subdesarrollado la tecnología. Hay que movilizarla”.



Comercio electrónico y la ciberseguridad, así como la labor del Proyecto Bienestar y la plataforma del Ciudadano, motivaron sugerencias de buenas prácticas en ámbitos digitales, como argumentó Adonis Subit Lamí, periodista de experiencia en estos temas quien reflexionó junto a Iroel Sánchez sobre las fake news y las nuevas formas de contar las historias para acreditarnos como fuente de información.



Arturo Barrios Robles, vicepresidente nacional de la Unión de Informáticos de Cuba -UIC-, anunció que un Foro de Gobernanza Nacional acontecerá el próximo junio para integrar las distintas experiencias de similares foros en la nación y apuntó que” la postura hacia la internet, se dirime al reconocer que no se trata de un problema tecnológico sino de actitud ante la tecnología porque hay a quienes no les conviene la transparencia. Por eso en nuestro país, el primer beneficiado tiene que ser el ciudadano”.

Del Autor