Efectuada reunión técnica del Sub 23 de béisbol (+Fotos)

El congresillo técnico de la V Serie Nacional de béisbol Sub 23 años tuvo lugar este martes en el salón de reuniones de la nueva Escuela Ramal del INDER.



Con la presencia del comisionado nacional, Yovani Aragón, y el presidente de la liga Sub 23, Roberto González, quedó aprobado el calendario de juegos, roster de los equipos, y reglamento de la competencia.



Se ratificó que el torneo se iniciará el próximo domingo primero de abril y se extenderá hasta el seis de junio con los play off de semifinal y final.



Los horarios de juegos serán, tres de la tarde de lunes a viernes, en las provincias, desde Pinar del Río hasta Camagüey, y dos de la tarde en las cinco orientales.



Sábados y Domingos se comenzará a las dos de la tarde en todos los territorios.



Por otra parte, se informó, que en la capital se disputarán todos los choques en el estadio Latinoamericano, en Camagüey, la sede principal radicará en el municipio de Vertientes, y en Mayabeque en la localidad de Güines.



Los equipos contarán con 27 jugadores, aunque solo 25 podrán participar en cada juego.



Como novedad en el torneo, harán su debut como directores en la Serie, los expeloteros, Lazaro De La Torre, al frente de La Habana , Eriel Sánchez con la novena de Sancti Spiritus, y Carlos Rául Calderón con Mayabeque.



Repetirán como manager por quinto año consecutivo, Dioel Reyes y Jorge Luís Machado, con La Isla y Artemisa, respectivamente.





