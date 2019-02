Efectúan confrontaciones de atletismo en el estadio panamericano

Boletín de noticias deportivas de Radio Rebelde en colaboración con Récord (5 de febrero de 2019)

Comenzaron las confrontaciones del atletismo cubano en el Estadio Panamericano, donde se generan buenas noticias, en especial para la modalidad de lanzamiento del disco y el área de saltos.El destaque en la primera de esas especialidades volvió a ser para Yaimé Pérez, con tiro máximo de 64,44 metros.

Otra con muy buen desempeño este fin de semana fue la triplista Liadagmis Povea con 14,64 metros, mientras que Andy Díaz, su homologo en la rama varonil se estiraba hasta los 16,97 metros, registro que que al igual que el de Povea también entra en el rango de lo solicitado por la Federación Internacional para acceder a la cita del orbe.Maikel Massó, en el salto largo, sobrepasó los ocho 8,03 metros, pero la marca no fue válida por saltar con el viento a favor.No obstante, pude tomarse como una buena señal de recuperación, luego de un 2018 en el que le acosaron las lesiones.



Recuerda Mariano Rivera compañeros y maestros de Cuba en conferencia de prensa



Mariano Rivera, ex cerrador estrella reconocido con el sobrenombre de “Apaga y vámonos”, se refirió a compañeros y maestros de Cuba en conferencia de prensa escenificada en el estadio Rod Carew, en Panamá, sede de la Serie del Caribe 2019. Rivera, primer jugador exaltado con el ciento por ciento de los votos al Salón de la Fama de Grandes Ligas, recordó al profesor José M. Cortina, con quien trabajó en sus primeros años, y a Orlando “El Duque” Hernández, este último “un hermano” con quien compartió parte de su gloriosa trayectoria deportiva en los Yankees de Nueva York.

Antes del lanzamiento de honor en la edición 61 de la Serie, Mariano manifestó su satisfacción por incluirse en el templo de los inmortales en Cooperstown, sitial que visitó recientemente para comparecer ante la placa de su coterráneo Rod Carew, el otro panameño presente en el salón de privilegio.



Aclara el Barcelona sobre lesión de Lionel Messi



EL FÚTBOL club Barcelona comunicó que el delantero argentino Lionel Messi se encuentra bien, pese a los rumores, tras sufrir un golpe en el partido ante el Valencia en la jornada 22 de la liga española.Messi no se entrenó con el conjunto azulgrana este lunes para tomar un descanso y su ausencia encendió las alarmas en la afición culé, pero la directiva de la franquicia aclaró que no hay «Ninguna inquietud con Messi».El Barcelona es el líder de la competición con 50 puntos, Atlético de Madrid va segundo con 44 y el Real Madrid marca tercero con 42 unidades.



Solicita España realizar Mundial Masculino de Hockey 2022



La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó la candidatura de España para organizar el Campeonato Mundial masculino de la disciplina en 2022, propuesta que se une a las de Malasia, Alemania e India.

Españoles y alemanes han mostrado coincidencia en las fechas para desarrollar la justa, ambas naciones proponen hacerlo entre el 1 y el 17 de julio del 2022.

Australia y la India, por su parte, plantean la posibilidad de llevarlo a cabo entre el 13 y el 29 de enero de 2023.

La medalla de bronce alcanzada por España (femenino) en la justa de Londres el pasado verano, fue uno de los impulsos para lanzar esta candidatura, aunque en el caso de los hombres no lograron pasar de la primera ronda.



Compiten mañana atletas cubanos en Polonia



El Atletismo cubano inició la temporada con la participación de medallistas mundiales y jóvenes promesas en eventos de una gira invernal,

Mañana día seis, el saltador Juan Miguel Echevarría participará en Torun, Polonia, donde además asistirá Roger Valentín en 60 metros con vallas.

Roger Valentín correrá también esa modalidad el ocho de febrero en Madrid, España, y el día 10 en Metz, Francia, a esta última lid acudirá acompañado por el triplista Jordan Díaz.

La gira concluirá el 16 de febrero en Birmingham, Reino Unido, tradicional encuentro atlético que contará con la presencia de Roger Valentín y Juan Miguel junto a la subtitular olímpica en Londres 2012 y campeona del mundo en Beijing 2015 en salto con pértiga, Yarisley Silva.



