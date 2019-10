Efectúan simultánea de ajedrez Che Vive

Efectan simultnea de ajedrez Che Vive

2019-10-18 14:29:42 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Hotel Habana Libre acogió el evento ajedrecístico 'Che Vive', en honor al Guerrillero Heroico y en la jornada de conmemoración de su muerte. El evento contó con la participación de más 150 personas, en una simultánea protagonizada por Grandes Maestros del llamado 'juego ciencia'. Destacaron entre los asistentes Vivian Ramón, directora del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, y Aramís Álvarez, capitán y entrenador del equipo nacional femenino olímpico de la isla. La continua faena desarrollada por el 'Che', en pos de incentivar la práctica de esta disciplina, le valió ser incluido en el Libro de Oro de la Federación Internacional de Ajedrez y ser nombrado Caballero de la institución rectora a nivel mundial.

Definen programa y asistentes al Afide 2019



Con la inauguración oficial el día 12 de noviembre, en el Palacio de Convenciones, y la participación de 376 foráneos iniciará la Convención Internacional de Actividad Física y Deportes Afide 2019. Bajo el lema “Deporte sostenible para todos” y con objetivos afiliados a los de la Agenda 2030 de la ONU, la apertura de la convención será en la mañana del martes 12, con una conferencia magistral del presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller. En esas jornadas igualmente se desarrollará el noveno Congreso Internacional de Medicina del Deporte, Ciencias Aplicadas y Dopaje, y la octava Conferencia Internacional de Deporte de Alto Rendimiento.

Denuncian afectaciones del bloqueo al movimiento deportivo cubano



El director de aseguramiento del Instituto Nacional de Deportes, Manuel Trobajo, denunció las afectaciones causadas al movimiento deportivo de Cuba por el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos. En conferencia de prensa, Trobajo reiteró que la absurda política estadounidense con su persecución constante y erogaciones multiplicadas ataca a los recursos monetarios y humanos destinados a garantizar el derecho de los cubanos al deporte, la cultura física y la recreación. El dirigente precisó que los proveedores cada vez se arriesgan menos a la comercialización con la mayor de las Antillas, por el temor a posibles sanciones, esto obliga a realizar la importación en mercados más distantes, principalmente en Europa y Asia.

Destaca Lionel Messi la importancia de los premios colectivos más que los individuales



El delantero del Barcelona Lionel Messi afirmó que los premios colectivos son más importantes que los individuales en sus aspiraciones como jugador. El internacional argentino manifestó: 'Siempre digo que los premios individuales no son mis objetivos, no lo son The Best, el Balón o la Bota de Oro y menos el del mejor gol del año. Si se da, bien; y si no, no pasa nada'. Tras un inicio de temporada en el que no ha podido rendir a su nivel debido a una lesión el astro del club culé explicó: 'Es difícil porque uno piensa que tiene 25 años y cree que puede seguir haciendo las mismas cosas de entonces, pero el cuerpo manda y tienes que tener más cuidado que antes'.

Desea Valverde jugar el Clásico frente al Real Madrid en el Camp Nou



El director técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró en conferencia de prensa previa al encuentro contra el Eibar, que desea jugar el partido contra el Real Madrid en el Camp Nou. Este jueves la Real Federación Española de Fútbol, de conjunto con La Liga, decidieron aplazar el encuentro, sin embargo, el técnico considera que lo ve como 'una oportunidad para mucha gente de aquí, para demostrar que respetamos al contrario; y que dentro de unas normas de civismo se puede jugar'. Debido a las constantes manifestaciones acaecidas en la ciudad de Barcelona, por el entorno político reinante en estos días, se considera que no es seguro desarrollar el partido en el Camp Nou como plantea el calendario.

Espera el hockey sobre césped nuevas metas el próximo año



Caerse y erguirse son palabras que no asustan a la familia del hockey sobre césped cubano. Varias son las combinaciones que lo han llevado en más de una ocasión a silenciar las bocas de quienes dudan de la capacidad de superación de un deporte, que sostiene el lamentable lastre de una casi nula presencia en los medios de comunicación. De acuerdo al Comisionado Nacional de esta disciplina, Dauli Noriega Balbuena, “el año 2019 ha resultado algo crítico; teníamos el propósito de lograr en los Juegos Panamericanos de Lima la medalla de bronce entre los hombres (finalizaron sextos). Las muchachas aspiraban al escaño seis (concluyeron octavas). Ello hubiera permitido regresar a la élite continental”, aseveró. El año 2020 traerá nuevas metas para la disciplina. “La temporada venidera la asumiremos con una renovación en las selecciones nacionales y el cuerpo técnico. Una de las ideas que más defenderemos será la de insertarnos en las competencias internacionales juveniles”.

Ascienden trebejistas cubanos en mundial juvenil en la India



Ascensos en la tabla de posiciones luego de un jueves de doble ronda casi perfecta vivieron los cubanos Roxangel Obregón y Carlos Daniel Albornoz, en un Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez que comienza a dejar definiciones en la capital india. Ella sacó el máximo provecho con par de triunfos ante la brasileña Isabelle Tamarozi y la local Hajra Chandreyee, y con 2,5 puntos de cuatro posibles subió al puesto 30 del certamen al que aún le restan siete fechas. Mientras, Albornoz, otro que solo había podido concretar media raya en los dos enfrentamientos iniciales, se impuso en el primero de sus duelos al ruso Eivind Olav Risting y luego acordó la paz con el también ruso Stefan Pogosyan. Hoy Roxangel se las verá con la también de casa K. Priyanka, quien con 2,5 rayas marcha en el escalón 24, y Albornoz repetirá ante otro local, Jena Kumar Rakesh (lugar 50/2 puntos).

Jugarán voleibolistas cubanos en Norceca de Dominicana y Jamaica



Yanileydis Sánchez y Lidiannys Echevarría, medallistas en más de una ocasión en el Circuito Norceca se proyecta intervengan en las dos últimas mangas del evento, previstas del 1 al 3 de noviembre en República Dominicana y del 14 al 17 en Jamaica. Así tendrán la opción de continuar superándose y aspirar a presentarse en eventos de mayor envergadura, ya que en la primera parte del circuito 2019 compitió solo el dúo líder de Cuba de Leila y Maylén Delis, quienes impusieron récord de fases ganadas consecutivamente en su género al dominar en las de México, Islas Caimán, Nicaragua y Varadero, y participaron en los Juegos Panamericanos de Lima, donde quedaron cuartas. De esta forma serán dos los binomios femeninos con aspiraciones de lidiar en el torneo clasificatorio de Norceca rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.





(Redaccin Deportiva de Rebelde)

Del Autor