Efectuarán preparación en México ajedrecistas cubanas

La ya anunciada estancia de preparación en suelo mexicano para las mejores figuras del ajedrez femenino cubano centra ahora la atención, luego de concluido el Campeonato Nacional en la ciudad de Holguín, donde se vio coronarse por tercera vez a la santiaguera Oleiny Linares. Precisamente la nueva reina será una de las involucradas en la estancia que se cubrirá en Mérida del 5 al 12 de marzo próximo Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), y que según el entrenador Aramís Álvarez se enfrentará con varios objetivos. Además de Oleiny conformarán el grupo la subtitular nacional Yerisbel Miranda y Lisandra Ordaz, ambas de Pinar del Río, la santiaguera Maritza Arribas, la tunera Yaniet Marrero y la holguinera Lisandra Llaudy. En mayo todas ellas enfrentarán el grupo Abierto del Memorial Capablanca, que será en el Hotel Habana Libre.

Presentan libro Capablanca, leyenda y realidad en la 28 Feria Internaciona del Libro de La Habana 2019

El volumen Capablanca, leyenda y realidad, del escritor cubano Miguel A. Sánchez, fue presentado en la 28 edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. El Maestro de Juventudes Eduardo Heras León, Premio Nacional de Literatura 2014, tuvo a su cargo la presentación en la sala José Antonio Portuondo de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. Heras León destacó que es un título expresado con un lenguaje elegante, que no se limita a la información biográfica, sino que ofrece datos sobre este deporte en Cuba, sus orígenes y desarrollo durante el siglo XX. También, recoge historias sobre eventos internacionales, victorias o derrotas de sus partidas y escritos poco conocidos como las cartas de Alekhine a José Raúl o la introducción hecha por el propio ajedrecista ruso al torneo celebrado en Nueva York hacia el año 1927. El libro es resultado de una investigación de más de 30 años, publicada por primera vez en 1978, cuando obtuvo el Premio Biografía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).



Vence paris saint germain al manchester united en octavos de final de la liga de campeones



Paris St. Germain dio un gran paso en su intento de ganar la Liga de Campeones al vencer 2-0 como visitante al Manchester United por la ida de los octavos de final, en un encuentro en el que los 'Diablos Rojos' sufrieron la expulsión de Paul Pogba en el cierre. Los goles en la segunda mitad de Presnel Kimpembe y Kylian Mbappé le dieron al equipo francés -que jugó sin los lesionados Neymar y Edinson Cavani- una clara ventaja de cara a la revancha el 6 de marzo en París. El United sufrió su primera derrota desde la llegada de Ole Gunnar Solskjaer como DT interino en diciembre, un periodo en el que había ganado 10 de los 11 partidos que jugó a nivel local. Pogba vio la tarjeta roja por acumulación de amonestaciones a los 89 minutos. En el otro partido del día, la Roma derrotó 2-1 a Porto como local gracias a un doblete del juvenil Nicolo Zaniolo, quien con 19 años se convirtió en el jugador italiano más joven en marcar dos goles en el mismo partido en este torneo.Porto descontó por intermedio de Adrián López, un gol que podría ser crucial de cara a la revancha también del 6 de marzo.



Vence Dylan Berdayes en Internacional de Valladolid



En menos de seis meses, el ajedrecista Dylan Berdayes (2441 puntos de Elo) obtuvo su segundo título en México en la categoría A Mixta en el Internacional de Valladolid con la presencia de casi 600 jugadores en ocho grupos. Dylan, quien en septiembre pasado dominó con seis unidades el apartado principal del Torneo Copa Independencia en Ciudad de México, se impuso esta vez con cinco puntos de seis posibles, luego de cuatro victorias y dos tablas que le permitieron agregar un quinteto de rayitas a su coeficiente Elo. El podio lo completaron el espirituano Pedro Alejandro Jiménez (2472), otro que últimamente ha jugado buenos torneos en territorio azteca y en el más reciente consiguió el segundo escaño con un desempeño similar al de Berdayes, con quien firmó uno de sus dos armisticios.En el Hotel Palmas Resort también concursaron otros tres cubanos y dos de ellos concluyeron en el top ten.



Será este sábado festival de papalotes y cometas en la ciudad deportiva



Un festival de papalotes y cometas se sumará el próximo sábado a las actividades por el 58 aniversario del Inder y a la convocatoria por el Sí en el Referendo Constitucional del 24 de febrero. El evento comenzará a las 9 AM en áreas de la Ciudad Deportiva capitalina, con convocatoria abierta a familias, Glorias del Deporte, atletas en activo y activistas de la cultura física. Los papalotes y cometas serán aportados por los propios participantes, aunque se prevé en el lugar la realización de talleres para su mejor confección. Los organizadores del Inder, la UJC y la OPJM han solicitado que las piezas voladoras lleven consignas alegorícas a la campaña del #YoVotoSí, al cumpleaños del Inder y al Aniversario 60 de la Revolución. Las modalidades a participar serán comercial, tradicional espectáculos, trenes acrobáticos, vuelo lejano, miniatura trenes una pita, ambiental y de alto rendimiento. Los premios se otorgarán en las siguientes modalidades: más original, cometa miniatura, más grande, alto frendimiento y tradicional de vuelo estático. Este Festival coincidirá con la tradicional carrera Aniversario del Inder, que largará al amanecer en todos los municipios del país.



Posponen clásico ciclístico baracoa-la habana para el mes de marzo



El Clásico Ciclístico Baracoa-La Habana se rodará del siete al 16 de marzo, según informó el Comisionado Nacional del deporte de las bielas y los pedales, Pablo Arturo Campins. El máximo responsable de la competencia dijo que debido al referendo popular en el cual estará inmerso todo el país el próximo 24 de febrero, se decidió posponer al principal evento del ciclismo en Cuba, el cual estaba previsto para iniciar el próximo jueves 21 de febrero. Además, resaltó que para esa fecha estarán dispuestos todos los elementos logísticos necesarios para cubrir un evento de esta envergadura. El Clásico mantendrá sus 10 etapas previstas inicialmente, con un trayecto que supera los mil 300 Km, entre el Río Miel en Baracoa y el Capitolio Nacional de esta capital. En total se disputarán 27 metas volantes y siete premios de montaña, de categoría B y C. Agregó que debido a la situación que hubo en el pasado Clásico al descender la Gran Piedra, esta vez no se subirá a la elevación más importante del recorrido. El evento, que llega a 13 de las 15 provincias cubanas, servirá de preparación de cara a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, de ahí que se espera la participación de las principales figuras nacionales en el sector masculino y que fueron protagonistas en el certamen precedente.



Electo Mijain López Presidente de la Comisión de atletas del Comité Olímpico Cubano



El multicampeón olímpico y mundial de lucha, Mijaín López, fue elegido presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Cubano (COC), que le aplaudió el martes durante su asamblea general. Un amplio proceso que incluyó a 980 competidores dejó al triple rey olímpico como el más votado, seguido por el tirador Leuris Pupo y la exjudoca Yalenis Castillo, quienes fungirán como vocales. “Gracias a todos los que depositaron su confianza en nosotros”, dijo Mijaín, también multicampeón del orbe. “La misión ahora es trabajar duro para aportar desde este frente”, añadió el astro, que representará a la Isla en el próximo Foro de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI). “Se trata de una responsabilidad desde la que podemos contribuir a mantener el prestigio de nuestro deporte”, aseveró por su parte Pupo, monarca bajo los cinco aros en Londres 2012. “Es un honor poner mi experiencia a disposición de esta labor, que de seguro será muy útil para los intereses que todos defendemos”, expresó Castillo, plateada a ese nivel en Beijing 2008.





