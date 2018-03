Ejercicio democrático por la continuidad de la Revolución (+Audio)

Camagüey, Cuba.- En esta provincia unos 590 mil electores están convocados a las urnas, para elegir a 77 delegados a la Asamblea del Poder Popular y a 44 diputados, quienes representarán al territorio en el Parlamento Cubano.



77 camagüeyanos son candidatos a delegados a la Asamblea provincial del Poder Popular en Camagüey; representativos de todos los sectores, y de ellos, 41 son mujeres y 19 jóvenes.



“El próximo 11 de marzo, --comenta la Vicepresidenta de la Comisión Electoral provincial, Denia Morejón--, se habilitarán mil 765 Colegios electorales, en circunscripciones y distritos; y además, funcionarán otros quince especiales, en hospitales provinciales, universidades, terminales de ómnibus y ferroviarias y en puntos de transportación de pasajeros, para garantizar que quienes estén en tránsito o fuera de sus lugares de residencia también puedan ejercer el derecho al voto.



“En la zona de la cayería del Norte de la provincia funcionarán dos Colegios, para que los trabajadores que laboran en la construcción de hoteles del futuro polo turístico, tengan la posibilidad de elegir a los delegados y diputados”.

Pero, ¿cómo votan en esta segunda etapa los electores?



“En los comicios, cada elector recibe dos boletas, una de color verde para la elección de los diputados; y la otra blanca, con los nombres de los candidatos a delegados por esa demarcación; y tienen las opciones de votar por todos, por uno o por varios”, explica Denia Morejón.





En la provincia de Camagüey más de 22 mil jóvenes participan por primera vez en este tipo de sufragio, por lo que, “a través de las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, se ofrecen orientaciones y capacitación sobre la manera de ejercer el derecho al voto”.



En Nuevitas, el Secretario General del Comité Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba, (CTC), Isnaldo Castellanos, señala que “en los colectivos laborales se realizan matutinos, para enseñarle a los trabajadores cómo hay que votar y que significan los colores de las boletas, para que todos conozcan sus derechos.

“Y los trabajadores en Nuevitas tenemos claro por qué vamos a votar, qué significa el ejercicio del próximo día once para la continuidad de la Revolución; porque votamos por la obra que disfrutamos, para mantener la educación gratuita e inclusiva, la salud pública, y los derechos sociales, que son conquistas ganadas por los trabajadores y el pueblo, para sus hijos”.



Desde el mes de Enero se aseguran las condiciones para el desarrollo de los comicios; y luego de la prueba dinámica efectuada el domingo último, Yadimir Leyva confirma, “tenemos todo listo, las urnas, las mesas, las autoridades electorales capacitadas, y será otra victoria del pueblo, con nuestro voto unido, que significa un sí por Cuba, por la Revolución y por Fidel”.

Las opiniones de los camagüeyanos coinciden: “en las Mesas y Colegios electorales, también los trabajadores, los jubilados, las mujeres y los jóvenes, asumimos voluntariamente las tareas como autoridades electorales; y esa es otra manera de apoyar a la Revolución”.



Norberto Galeano de la Vega confirma su asistencia a las urnas el domingo: “sí como no, tengo mil razones para ir a votar; para defender la Revolución, porque vamos a seguir construyendo el socialismo que quería Fidel”.





Ramón Fabián Fernández es obrero de la construcción, y asegura que su voto “será por la Patria, unido, por todos los candidatos, porque esos compañeros han sido propuestos por sus méritos y yo además, ese día voto por Fidel.



“Soy comunista, revolucionario y patriota; y si Fidel peleó, yo continúo la Revolución”.



Y es que votar por Fidel y la Revolución es asegurar el futuro, como un día el propio Comandante en Jefe Fidel Castro significó en un intercambio con electores del Distrito José Martí, en la ciudad de Santiago de Cuba.



“Los ciudadanos tiene derecho a votar no sólo por uno, sino por dos, por tres o por todos; pero no todos los candidatos son muy conocidos en determinada área, por eso es importante que el voto no se divida, no se disperse, porque todos los compañeros han sido propuestos por sus méritos y capacidades y tenemos que confiar en el trabajo de las Comisiones de Candidatura.

“Es importante que nuestro voto esté unido, como un solo puño; el voto revolucionario, patriótico; y la gente está clara, sabe que es el sí por Cuba, el sí por la Patria, el sí por la Revolución.



“Y hay que hacer lo que más conviene al país”, apuntaba el Comandante en Jefe Fidel Castro.



“Y hay que dar una muestra de unidad, de fortaleza, para que enemigo vea que no nos hemos reblandecido, para que el enemigo vea que no nos ha podido debilitar; que somos tan fuertes como lo hemos sido siempre, o más; porque en estos períodos difíciles, es donde se demuestran las cualidades de los hombres y de las mujeres.



“Démosle al enemigo, una nueva lección”.

La preparación de las autoridades electorales y el respaldo expresado por los electores para dar continuidad al Socialismo y a la Revolución cubana, son garantías parael éxito de los comicios, en los que los camagüeyanos podrán elegir a los77 delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y a 44 diputados que representarán al territorio en el Parlamento Cubano.

