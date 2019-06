Ejército de batas blancas repudia Ley Helms-Burton

Ejrcito de batas blancas repudia Ley Helms-Burton

2019-06-27 06:38:08 / web@radiorebelde.icrt.cu

La aplicación de la Ley Helms-Burton contra Cuba ha encontrado rechazo en todos los sectores de nuestra sociedad. Así, en la Unidad Central de Colaboración Médica (UCCM) los profesionales de la salud se pronunciaron también en contra de este engendro legislativo que pretende en vano doblegar a los habitantes de la Isla.



El doctor Michael Cabrera aseguró que la Helms-Burton afecta a todo el pueblo de Cuba, y por ello, ‟la trinchera nuestra, este pedacito de la Unidad Central de Colaboración Médica, está a la vanguardia de la batalla y estamos conscientes de eso por lo que significa hoy la colaboración médica para nuestro pueblo, para el ejemplo que le damos al mundo. Hoy estamos presentes en 65 países, pero hemos estado en más de 124”.



En este espacio, los profesionales de la salud cubanos rechazaron también otras mentiras y manipulaciones que pretenden tergiversar la labor social y humanista que desarrollan en varios países del orbe.



La doctora Carmen Dalia Báez ratificó que los médicos cubanos estudiaron esa profesión para ayudar donde fuera necesario, donde lo requiriera tanto nuestro pueblo como cualquier otra Nación hermana.



Por su parte, el joven Wilberto Hecheverría afirmó que nuestro país no ha sido ni será nunca esclavo, y que los profesionales de la salud aquí formados son libres e independientes, y que tienen el derecho de elegir ayudar a otros pueblos.



Con 31 años, la doctora Delsa Cecilia Ríos destaca que nació con la Revolución y gracias a ella se hizo médico, una labor con la que miles de colegas entregan sus esfuerzos en disímiles partes del mundo.



‟Nosotros hemos logrado, a solo 90 millas, lo que muchos países a cientos de kilómetros no han podido: hacer una Revolución para todos y por el bien de todos. Una Revolución con líderes históricos, que nos han enseñado a no ser esclavos, sino a dar amor, cariño, y a entregar todo lo de nosotros sin importar el lugar que sea”, asegura esta profesional de la salud.



Mientras, la joven integrante del secretariado de la juventud de la UCCM, Yusmara Milán, enfatizó que los jóvenes de ese centro y del país defienden la Revolución, una tarea que continuarán llevando a cabo desde la trinchera de la colaboración médica y de la sociedad.



Con la activación del título III de la Helms-Burton, la Unidad Central de Colaboración Médica podría constituir un blanco directo de esta ley.



Jorge Juan Delgado, director de la UCCM, dijo que donde se encuentra enclavado el centro habría campos de caña que posiblemente serían de los estadounidenses, sin embargo, ratificó que no existirá jamás quien pueda desalojarlos de este lugar.



‟ ¿Quién nos la va a quitar? Nada de Cuba nos van a arrebatar, porque todo pertenece a los cubanos, ganado a fuerza de sacrificio, de lucha y de coraje”, reafirma Delgado.



Seis décadas de Revolución han servido para incrementar el anhelo intervencionista del gobierno norteamericano contra Cuba, sin embargo, con la agresividad y la manipulación no nos podremos entender jamás, por lo que seguiremos defendiendo nuestros más legítimos derechos. (Escrito por Aymara Vigil)



(Redaccin Digital Rebelde)

Artículos relacionados

Del Autor