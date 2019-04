El aborto no es un método de planificación familiar

El aborto no es un mtodo de planificacin familiar

El gel frío en su vientre no es la causa del nerviosismo. Apenas 19 años y sospecha que está embarazada. Solo unos segundos demora la confirmación.

-5 semanas, asevera la especialista



Primer año de la universidad, una relación inestable, el divorcio reciente de sus padres es el escenario actual de la joven Marianelys. Un hijo trastocaría sus planes. No hay condiciones, este no es el momento, la vida me cambiaría se agolpan una y otra vez en sus conversaciones internas.

El aborto toca a la puerta.



La interrupción del embarazo, despenalizado en Cuba, desde 1965 constituye una práctica recurrente, cada vez más solicitada y aunque no aparecen estadísticas, con solo visitar el servicio en cualquiera de las instituciones aseguras que no son pocas las féminas que encuentran en el aborto el método de planificación familiar.







En tal sentido, el Dr. Roberto Álvarez Fumero, Jefe del Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública, destaca que las mujeres que recurren a esta práctica presentan mayor riesgo de infecciones, que conducen a una infertilidad, mayormente las que se han practicado más de 2 interrupciones.



“Esas infecciones pueden provocar una infección crónica de las Trompas de Falopio y una obstrucción tubárica que después le provoca infertilidad. Cuando logran embarazarse, a pesar de las infecciones, se puede presentar el embarazo ectópico, complicación grave por el que se mueren muchas mujeres en el mundo, incluyendo a Cuba”.



El aborto no puede ser un método de planificación familiar, para ello existen los métodos anticonceptivos, acentuó. El país dispone de tipo intrauterinos, hormonales y en menor medida de implantes.







Los dispositivos intrauterinos están disponibles desde el nivel del consultorio, hasta en los servicios post-abortos y de puerperio porque hay que utilizarlos en las mujeres que quedaron embrazadas con un riesgo, lo lograron sin consecuencia, pero que no deben exponerse a otro embarazo.



Sobre la disponibilidad de implantes, ampliamente demandados por la población comentó el Dr. Fumero que el país ha incrementado el número de implantes que se adquieren, altamente costosos. Con la cooperación del Fondo de Población de Naciones Unidas se logran adquirir anualmente, alrededor de 9000, destinados a las mujeres de mayor riesgo, entre ellas las adolescentes.



La práctica del aborto está despenalizada en Cuba desde 1965 y existe una tolerancia social y moral. Sus consecuencias negativas para la salud femenina hacen que el tema se aborde continuamente.



