El amor, una enfermedad que descontrola y alegra el alma





El amor siempre está de estreno pues conserva la magia de despertar sentimientos muy fuertes y nuevos en quienes lo sienten.



Qué dicha estar enamorado, o al menos haberlo estado alguna vez; de todas maneras, si nunca se ha encontrado con él, o no lo siente ahora, no se desespere y esté alerta, pues aparece cuando menos lo esperamos y en el lugar más insospechado.



Las personas flechadas por el travieso Cupido se sienten como si flotaran en el aire, tienen en la mente todo el tiempo a la persona amada, y son incapaces de concentrarse en otra cosa que no sea el motivo de su desasosiego. La vida se les desordena a un punto que todos se dan cuenta de que están enfermas, pero de amor.





Sin embargo, ese sentimiento abarca mucho más: es una euforia que se transforma en alegría constante, todo nos parece hermoso, y sentimos un optimismo tan grande, que nos consideramos dueños del universo y capaces de las más grandes hazañas.



Es el tiempo de esperar en un parque con ansiedad a alguien, y no respirar aliviados hasta que lo vemos llegar, con una flor que guardó debajo de la camisa para que no se estropeara en el ómnibus.



Resulta casi imposible el control, pues según los científicos, el corazón late más de prisa, y se nota que estamos nerviosos, la presión arterial sube, se liberan grasas y azúcares, se generan más glóbulos rojos, y a veces hasta da fiebre; estaba en lo cierto el comediógrafo griego Antífanes cuando dijo: “Hay cosas que el hombre no puede ocultar y una de ellas es que está enamorado”.







Tal parece que nuestro amor es el único en el mundo, aunque según algunos, los síntomas se deben a complejas reacciones químicas del organismo muy parecidas para todos. Eso sí, la dicha que sentimos es exclusiva y constituye el mejor regalo y etapa de nuestra existencia.



Por suerte para los feos, el amor no tiene patrones de belleza, cuando nos toca la varita de los cuentos de hadas el encantamiento llega al corazón y al cerebro: la persona elegida es perfecta, en cualidades y hermosura, o al menos así la vemos.



Todo parece más agradable, la casa donde vivimos aunque sea pequeña nos parece un palacio, no existe algo que nos incomode seriamente, ni siquiera tomar un ómnibus lleno a las 12 del día en un caluroso verano; también nos tornamos más agradables con las personas que nos rodean; el cambio se debe a algo muy importante: somos felices.



El amor es travieso, ciego y sordo: algunos lo afirman y yo también.

Del Autor