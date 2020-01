El antimperialismo de José Martí (+VIDEO)

El antimperialismo de Jos Mart (+VIDEO)





Con frecuencia se habla sobre el antimperialismo de José Martí, sin embargo, no se debe olvidar que ese sentimiento del más universal de los cubanos está enraizado desde que siendo casi un niño empieza a enfrentarse al colonialismo español. También siendo muy joven sufre lo que significó para su amada patria el dominio extranjero, que consideró una ofensa al decoro nacional.



Constituye entonces un principio que va a defender a lo largo de toda su vida, y que resume de forma muy concreta en la carta inconclusa que le escribe a su amigo Manuel Mercado antes de partir hacia Cuba para combatir por su independencia: “Todo lo que he hecho hasta hoy y haré será para impedir la expansión del imperio por nuestras tierras de América”.



Cuando en 1880 llega a los Estados Unidos, Martí se percata de los logros que tiene la sociedad norteamericana, obtenidos por el desarrollo que alcanza el capitalismo en ese país, que se apodera de los mejores cerebros, las más novedosas tecnologías, y las riquezas de los pueblos americanos. No obstante, reconoce que en medio de esa situación hay un factor que pudiéramos considerar de decisivo: la impronta de desarrollo que tiene el pueblo norteamericano.



A los ojos de Martí no escapa que en medio de esa sociedad que crece vertiginosamente se engendran los gérmenes de la más alta corrupción política, administrativa y que llega a las masas populares.



Martí estudió los fenómenos sociales que se desarrollan en la rica nación del norte. Previó las consecuencias fatales que tendría para los pueblos de América Latina la expansión del imperialismo norteamericano, evidenciándose en uno de los fragmentos de la carta enviada por este a Manuel Mercado:

" Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber —puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo—, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para logradas han de andar ocultas".



En el libro titulado Guatemala, escrito y publicado en México en 1878 insiste en la necesidad de la unión entre los países latinoamericanos para defenderse del vecino del norte. Sobre el tema volvió repetidas veces ya que para él constituía una preocupación constante la ambición de Estados Unidos, y lo indefensos que estaban los países de su América por la falta de unión.

“Nuestra patria es una: empieza en el Río Grande, y va a parar en los montes de la Patagonia. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse, como quienes van a pelear juntos… Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes”.



El antimperialismo de Martí tiene una total vigencia cuando afirma: “Los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos”.



Martí consideraba muy distintos en todos los aspectos de la vida en la sociedad la América de Lincoln de la de Juárez, vio nuestros males diferentes a los de América Anglosajona. Su estancia en los Estados Unidos durante casi 15 años y precisamente en la etapa de formación del imperialismo, le permitió comprender y denunciar los apetitos expansionistas de esta nación y el papel de las Antillas independientes en frenarlo.



Fue portador de la admiración de los cubanos por la historia de las luchas y éxitos del pueblo norteamericano, lo que identifica con el amor a la patria de George Washington, pero alerta sobre los peligros que encierra su política hegemónica, agresiva y expansionista.





