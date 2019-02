El arcoíris es un regalo de la naturaleza





Por lo llamativo que resulta el arcoíris, es motivo de alegría, sobre todo para los niños; no obstante constituir un hermoso espectáculo, actualmente no se ve con mucha frecuencia.



Años atrás se decía que al final de estos se encontraba un tesoro; aunque eso no era real, los más pequeños vivían a plenitud esa ilusión y disfrutaban el regalo de la naturaleza.



Para los griegos el arcoíris era una diosa mensajera entre el cielo y la tierra llamada arcoíris o "Bifröst", es un puente que une Midgard y Asgard el cual es custodiado por el dios Heimdall.







En realidad, se trata de un fenómeno óptico en forma de arco causado por los rayos de la luz del sol que se refractan en las gotas de agua suspendidas en la atmósfera creando el espectro de siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.



Cuando alguien mira un arcoíris, lo que ve en realidad es luz dispersada por ciertas gotas de lluvia. Otra persona que se encuentre al lado del primer observador verá luz dispersada por otras gotas. De manera que puede decirse que cada quien ve su propio arcoíris, distinto del que ven todos los demás.



Según documentos científicos consultados, a lo anterior se agrega que a medida que la luz hace refracción en diferentes ángulos y a velocidades diferentes, se aprecia el espectro completo de los colores del arcoíris; pueden ser observados en la dirección opuesta del sol, o sea, hacia el lugar donde los rayos de este se dirigen. Se forma debido al reflejo de los colores en el cono ocular que es cortado por el medio en el horizonte.



“El fenómeno del arcoíris fue estudiado por primera vez por Isaac Newton en el año 1665 en el ámbito de la óptica. La curiosidad hacia este fenómeno surgió con la observación de los mismos colores cuando la luz entraba dentro de un prisma” -afirman expertos.



La refracción (cambio de dirección y velocidad) y la reflexión, (cambio de dirección de la onda) de la luz que se estudia en física, se convirtieron en la base de la fenomenología de la óptica que abarca desde el estudio de los fenómenos naturales hasta la construcción de telescopios astronómicos.







Es un arco compuesto de arcos concéntricos de colores, sin solución de continuidad entre ellos, con el rojo hacia la parte exterior y el violeta hacia el interior. A altitud suficiente, por ejemplo, cuando se viaja en avión, el arcoíris se puede observar en forma de círculo completo.



Algo que resulta curioso es que un rayo de luz solar, de los que forman un arcoíris, cambia su dirección tres veces mientras se mueve a través de una gota de lluvia.



Si las condiciones atmosféricas y el sitio de observación son perfectos, entonces la lluvia y el Sol trabajan juntos para crear un anillo de luz completo, denominado arcoíris circular, como el que se vio el 6 de agosto de 2007 en la isla de Langkawi, Malasia. En los arcoiris normales el rojo es el color exterior, y el violeta el interior, pero en los circulares la variación es contraria.







Respecto de las condiciones para ver un arcoíris se reducen a que el observador tiene que estar localizado entre el sol y una lluvia de gotas esféricas (una lluvia uniforme). Es posible que el crea que la lluvia no es uniforme donde él se encuentra, pero si debe serlo desde donde localizaría el arcoíris.



Es importante notar la altura del Sol cuando uno observa un arcoíris, pues es algo que ayuda a determinar qué tanto alcanza uno a ver de él: cuanto más bajo se encuentre el Sol, más alta será la cresta del arcoíris y viceversa.



Debido a que escasean actualmente, puede considerarse dichoso aquel que lo sorprenda la aparición de un arcoíris en el cielo; lo cierto es que en verdad encontró el tesoro del que años atrás hablaban los adultos a los niños.





