El atletismo cubano con los pies puestos en la tierra

Días atrás un grupo de jóvenes tuvo la oportunidad única de compartir el mismo espacio físico con una leyenda viva del deporte mundial. Yipsi Moreno, la campeona olímpica, luego de tantos años de espera, reina del martillo cubano y referencia obligatoria cuando buscamos símil de mujeres valientes. Esa historia andante del atletismo que se mezcla entre la gente y con su naturalidad única nos muestra su verdadero ser, una cubana más.

La intención era brindar una charla sobre el deporte rey en Cuba e imagino que se preparó para entretener a algunos con sus historias de vida. Pero para su carrera deportiva no hubo tiempo esta vez, porque todo se centró en su gestión al frente del atletismo.

Tímida ante un pequeño grupo, a pesar de ser de toda Cuba, comenzó a exponer ideas guiada por una serie de preguntas de Kiara, periodista que indicó el camino a seguir en la conversación. Todo comenzó con los Juegos Panamericanos, como dice Edith Massola, “¡¿Dóoonde si no?!”.

Una de sus primeras frases definió la visión de la disciplina en la actualidad de nuestro país, que más tarde apoyaría con sus apuntes, “con los pies puestos en la tierra”. Con esto inició su explicación del pronóstico hacia los juegos y la razón del vaticinio de tres medallas de oro. En sus palabras se notó la cautela de una persona inteligente y con la certeza de que es mejor sorprender con los resultados, que llenarnos la boca de gloria antes y quedar por debajo después.

A propósito de los juegos, asumió la responsabilidad sobre la ilusión creada alrededor de Yorgelis Rodríguez como campeona para los Juegos, cuando la realidad fue, que desde que compitió en su primera prueba del heptatlón, se apreció que estaba muy lejos de su forma física. No obstante declararse culpable, se entendió que su decisión estuvo apoyada por la opinión de su entrenador y su confianza en una campeona.

Sin tapujos habló de los problemas que enfrenta el atletismo en la base. Desde la captación de atletas, hasta la comodidad de algunos entrenadores de trabajar menos. Hizo énfasis en la necesidad de “ayudar al país y emanciparse como deporte”. Donde dejó muy claro la importancia de los profesores en las EIDEs (Escuela de Iniciación Deportiva Escolar) de toda la isla y que sientan el estímulo y deseo de ser parte de sus provincias.

Ella en su época de atleta sobresalió entre muchos por su entrega y competitividad, pero también, como todo campeón, por sus conocimientos técnicos y viejas mañas. Conocedora de esto se ha encargado de sumar experiencia de otros campeones como ella, Dayron Robles o Anier García por mencionar algunos, para que aporten al alto rendimiento cubano y sean símbolos y metas para muchos de sus tutorados.

Entre sonrisas salió el campeonato del mundo en Qatar, que comenzará el próximo 27 de septiembre, y otra vez se mostró objetiva y clara cuando se refiere al propósito de sus pupilos, dos títulos y tres terceros puestos. Experimentada en estas lides conoce de las realidades que se viven y aunque no lo dijo, recordó Edmonton 2001 o Helsinki 2005 para explicar por qué los mundiales son complicados, donde los atletas deben estar a gran nivel durante varios días.

Simpática, alegre y orgullosa, explicó que están empeñados, tanto ella como su cuerpo de trabajo, en tener un nuevo atletismo donde los atletas consigan sus mejores marcas en los eventos importantes y no en las competencias de control. Explicó que los planes entrenamiento de los profesores se está acercando a la realidad, por ello, el rendimiento que esperan obtener es en base a un estudio previo y no a la simple lógica de que cómo hace dos meses se hizo una marca, por causa de la preparación se tiene que mejorar, porque como mencionó, “el deporte no es una ciencia exacta”.

Hablando de entrenamientos, el cauce de la charla llegó hasta ahí precisamente y las maneras en que se realiza la preparación de los deportistas. Entiende que si nuestro atletismo tuvo un sistema que llenó de gloria a Cuba, debemos recuperarlo. Mientras más se estudia sobre las metodologías avanzadas, “no se puede olvidar como se llegó hasta el hoy ni cambiar nuestra idiosincrasia”. Recuerdo ahora a mi abuela Mercedes, maestra de primaria, que siempre me enseñó que hay que saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos.

Yipsi lo tiene claro, somos hoy lo que somos, no solo por la gran técnica de nuestros atletas o el coraje que derrochaban en grandes citas, sino también por el sacrificio que hacían fuera de competencias. Entrenando hasta el límite, donde el agotamiento físico y mental era solo el comienzo para explotar al máximo el cuerpo y ser campeones. Aprovechó para hacer una alerta a los jóvenes que esperan grandes cosas, pero sin entender que solo los que se empeñan terminan en lo más alto. Hay que entrenar y sacrificarse, hay que sufrir para ganar.

De ganar saben algunos que hoy no compiten por Cuba y decidieron probar su suerte fuera, sencillamente porque no se conversó con el atleta. La Comisionada Nacional centra su atención no solo en el deportista sino en el hombre o mujer, para escuchar su percepción de la vida, lo que piensa y contarle lo que es verdad o no fuera de nuestras fronteras. Para evitar que algunos como Pedro Pablo Pichardo vistan la franela de otro país, o al menos que si deciden hacerlo se les explique la realidad, lo que enfrentarán en un sistema tan distinto al nuestro.

A raíz del éxodo de atletas, hemorragia constante para la isla, que Cuba enfrenta como toda madre y sufre con el adiós de sus hijos, algunos con bochorno de mirar atrás y otros, con el dolor de verla de lejos, el país está creando maneras para que todo aquel que lo desee regrese. El atletismo no está ajeno a esta realidad, sucede que sí, hasta el momento, el que desee puede retornar, pero como explica la camagüeyana, todavía no está creado el mecanismo para ello. Aún hay camino por recorrer, pero lo importante es que existe la disposición gubernamental para apoyar a todo el que quiera volver a casa.

Cómo toda cubana entiende que nuestro país está bloqueado, y no desde el simbolismo con que lo tratan muchas personas, sino desde las carencias que conlleva no tener todos los recursos para potenciar las esferas de la vida. Por ello transmite la convicción de hacernos grandes con lo que tenemos, sin pensar en lo que nos falta. Por ejemplo, “en Cuba tenemos muchas pistas de arcilla, pero no en el mejor estado y recuperarla será fundamental para tener a los futuros Juantorenas o Figuerolas”.

Con genuina muestra de naturalidad trascurrieron varias horas que parecieron minutos por el disfrute que significa conversar con Yipsi. Una charla que mostró a una cubana como cualquier otra, consciente de los problemas que hay y sin estar ajena a la realidad. Enseñando en sus comentarios el cariño de una madre y la severidad de una educadora. Dispuesta a confiar en los hombres, pero que no le temblará la mano para corregir cuando sea necesario. Sobre todas las cosas, mostró que la dirección del atletismo cubano “tiene los pies puestos en la tierra”.

Escuche a Yipsi Moreno sobre el atletismo cubano:



Del Autor