El atletismo regresará en agosto

El atletismo regresar en agosto

Varios deportes han lanzado planes para reajustar sus temporadas y el Atletismo es uno de ellos. “El deporte rey” piensa regresar el mes de agosto, y que la temporada dure hasta octubre. Después de varias reuniones entre directores de Continental Tour Gold y Wanda Diamond League, determinaron organizar sus eventos en fecha reprogramadas.

La temporada oficial de atletismo se prevé que inicie el 11 de agosto con la primera reunión Gold del año. Ocho de las diez reuniones de Continental Tour Gold, originalmente programada para 2020, se han confirmado para los próximos meses, y muchas se han reprogramado para que se disputen entre agosto y octubre.

La Diamond League también reajustó su temporada, su primera parada será en Mónaco el 14 de agosto. Debido a las incertidumbres creadas por la pandemia de coronavirus los organizadores han anunciado que se competirá individualmente y no se sumarán los resultados para otras paradas. Es decir, no habrá ganadores individuales este año, por eso la final de la liga, en Zurich, no se disputará.

Cada organizador de la reunión anunciará el formato de cada parada y las disciplinas que incluirían, con dos meses de antelación.

Sobre los eventos del Mundial de Atletismo programados para 2020, solo se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Media Maratón, que se correrá el 17 de octubre en Gdynia, Polonia.

El campeonato mundial bajo techo se fijó para las fechas del 19 al 21 de marzo de 2021, pero el campeonato mundial sub-20 en Nairobi, Kenia, y el campeonato Mundial por equipos de carrera en Minsk, Bielorrusia, todavía serán reprogramados.

Hay que destacar que los Juegos imposibles que sustituyeron a la parada de la Liga del Diamante el 11 de junio en Oslo, se llevarán a cabo, pero no tiene que ver con la temporada oficial de atletismo.

El presidente de la Federación Mundial de Atletismo (World Athletics), Sebastin Coe, elogió los esfuerzos que hicieron muchas federaciones para regresar la temporada.

Estoy encantado de que podamos ofrecerle una temporada internacional solida entre agosto y octubre. A medida que hemos superado varios desafíos plantados por la pandemia, nuestra prioridad siempre fue la salud, ahora, otras de las prioridades, es encontrar una manera segura para que nuestros atletas vuelvan a competir.



Las expectativas de los aficionados han volado muy alto desde que se anunció que la temporada de atletismo se reajustaría para llevarse a cabo. Será una temporada atípica, pero a la vez histórica por todas las barreras que superó.

Artículos relacionados

Del Autor