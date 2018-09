El Bloqueo cierra el aro al baloncesto cubano (+Audio)





La Habana-. Para nadie es un secreto que el baloncesto cubano no vive su mejor momento. El no contar con instalaciones dotadas con la tecnología más actual, el déficit de recursos en la base, dígase balones, tabloncillo para entrenar, tableros modernos, gimnasios con el equipamiento requerido, por solo citar estos ejemplos, han privado al deporte de las canastas de mejores resultados en las recientes competencias internacionales.



La Comisionada Nacional Dalia Henry, declaró a Radio Rebelde que al no poder adquirir en Estados Unidos, los implementos necesarios para la práctica del baloncesto, dificulta la entrada de los mismos al país. “Nos ha afectado bastante sobre todo en lo concerniente a las instalaciones deportivas. El bloqueo nos impide que nuestras canchas tengan las exigencias técnicas. Los balones Molten y Adidas, que son los que se utilizan en las competencias internacionales, son muy costosos, tenemos que pagar al doble del precio en mercados más lejanos”.





Otras de las limitaciones que proporciona el cerco económico, comercial y financiero, tiene que ver con las visas de nuestros jugadores para asistir a torneos en los Estados Unidos, que a su vez es la principal potencia de este deporte en el mundo. “Hemos efectuado la ventana de FIBA AMÉRICAS y se nos ha dificultado el tema de visado para poder viajar a los Estados Unidos. Las visas las hemos tenido que adquirir a través de un tercer país y esto representa un mayor gasto económico”, dijo la ex – jugadora de la selección nacional.



La disciplina ha recibido la colaboración de naciones como China y México, donde habitualmente los cubanos realizan bases de entrenamiento. “Hemos trazados convenios con otras federaciones. Por ejemplo este año los varones estuvieron en China y las mujeres se prepararon en México. También en ocasiones nos hacen donaciones de vestuario y de algún que otro implemento deportivo”.



Ante la interrogante ¿Cuáles serían los resultados del baloncesto en Cuba si no existiera el bloque? La Comisionada Nacional Dalia Henry expresó. “Hoy en día el deporte requiere de un presupuesto muy alto. Con estas limitaciones económicas, se nos ha hecho bastante difícil mantener los resultados que siempre ha tenido nuestro baloncesto. A pesar de esto, gracias al apoyo de la Revolución, el deporte cubano es respetado en el mundo entero”.





Es cierto que el bloqueo existe desde el mismo inició del Triunfo de la Revolución. Pero también es real que el contexto actual no es el mismo, al que vivió este deporte en la década de los 70, considerada la época dorada del baloncesto masculino cubano.



El tener apoyo de una potencia como la URSS, fue vital en los resultados de esta disciplina. Ahora en un mundo mucho globalizado, es imprescindible contar con los recursos necesarios para el desarrollo de cualquier deporte y sobre todo tratar de asistir a la mayor cantidad de eventos internacionales posibles, en aras de elevar el nivel cualitativo y cuantitativo de los atletas.



