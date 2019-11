El bloqueo es una ley del Gobierno de los Estados Unidos

María Caridad Balaguer, funcionaria de la Dirección general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREX comparece en Haciendo Radio. Fotos: Pablo Rafael Fuentes



La Habana-. Un abrumador apoyo a la lucha de Cuba por el levantamiento del bloqueo fue resaltado este jueves por la embajadora María Caridad Balaguer, funcionaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREX.



Durante la comparecencia ofrecida a Haciendo Radio la diplomática cubana ponderó el apoyo recibido la víspera durante los debates ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del informe de Cuba, “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba”.



La funcionaria del MINREX hizo referencia al consenso que prevaleció en las 31 intervenciones de los oradores que subieron al podio en representación de los países y grupos regionales que integran la ONU. De manera general, apuntó María Caridad Balaguer, todas las delegaciones insistieron en la necesidad del levantamiento del bloqueo, condenaron el recrudecimiento de esta política genocida, en particular su carácter extraterritorial que no sólo afecta a Cuba si no a terceros países.







El bloqueo impide y obstaculiza nuestras relaciones comerciales, financieras, y las inversiones, acotó. De igual manera hubo una amplia mención a la aplicación del Título III de la Ley Helms Burton, acción que distingue entre lo más significativo de la resolución presentada por Cuba este año.



Asimismo, la funcionaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREX, destacó el reconocimiento por los oradores a la colaboración y solidaridad que ofrece Cuba a los países del Sur, sobretodo en el área de la salud, la educación, y en áreas de desastres.



(Redaccin Digital Rebelde)

