El Blues, el hombre y el Diablo (Final)



El actor La Monde Byrd encarna a Robert Johnson en el Episodio Crossroad Blues de la serie Supernatural.



El pasado 8 de mayo de 2019 Robert Johnson hubiese cumplido 108 años y este artículo estaba pensado para publicarse en esa fecha como homenaje póstumo al Rey del Blues del Delta. Sin embargo, por una razón hasta hora inexplicable fue imposible su publicación, lo verdaderamente raro es que ahora mismo acaba de publicarse solo.



A propósito de los comentarios de Son House y Willie Brown, Robert Johnson partió buscando un retiro espiritual para mejorar su carente calidad interpretativa. Muchos pensaron que este era el comienzo de una larga ausencia, pero se sorprendieron cuando solo un año y medio después Johnson regresó convertido en un verdadero artista de la guitarra.



Brown decía consternado “Nadie desaparece y vuelve siendo el mejor; menos aun tocando una guitarra de seis cuerdas” (los maestros del blues de Mississippi tocaban una guitarra de 5 cuerdas). “Nadie toca con todas esas afinaciones y diversidad de técnicas. Eso es cosa del diablo. (Johnson tocó con más de tres afinaciones distintas, algo insólito para esa época).







Su regreso triunfante fue visto como antinatural y su leyenda comenzó a forjarse:



Según el propio bluesman, fue en un cruce de caminos (crossroads), sitio que para los herederos de tradiciones africanas tiene una especial significación, debido al poder de convocatoria espiritual que tienen estos espacios. Allí Belcebú pidió a Robert que le tocara un blues y el músico accedió desconfiadamente.



El mismísimo demonio, que destilaba un putrefacto olor a azufre, quedó maltrecho de la audición cuando Robert hilvanó las desbocadas notas y arpegios, que al parecer no confluían en ningún acorde. Por tal razón el Diablo le arrebató el cordófono y las cuerdas musitaron una estridente melodía que Johnson trataría de reproducir toda su vida. Cuando el señor de las tinieblas devolvió el instrumento a su dueño, las melodías de Johnson parecían de otro mundo.



Pero más allá de la contribución del Diablo en la música de Johnson, fue su talento natural matizado por la práctica constante y el contacto con la música Kokomo Arnold, Leroy Carr, Lonnie Johnson y Tommy Johnson lo que dio como resultado un puñado de los mejores blues de su historia. No obstante, a los 27 años Satanás, que no cree en gratuidades vendría a cobrarle su deuda.



A ciencia cierta se desconoce la causa de su muerte, pero sus ocurrencias en situaciones muy extrañas han suscitado todo tipo edulcoraciones para el mito. Pero más allá del mito las grabaciones pírricas que dejó el Rey del Blues del Delta en sus 27 largos años, le bastaron para marcar una impronta que ha bastado para erigirse con títulos honoríficos y epítetos que muchos hubiesen deseado.



Por ello disímiles son sus influencias en la cultura popular y casi todas las manifestaciones del arte han hecho referencia al músico del diablo. La más reciente es un documental que lanzó Netflix sobre “La encrucijada del diablo” (Devil at the crossroads), material que sin dudas se antoja como un "mal necesario" para tratar de comprender la vida del Robert Jonhson, qiuen fue bendecido por el Diablo.





