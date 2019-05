El Blues, el hombre y el Diablo (Primera Parte)



Robert Johnson, Rey del Blues del Delta de Mississippi

Contradictorio a lo esperanzador que resulta el cielo, y lo vivaz de sus diversas tonalidades, el azul es el color de la tristeza, al menos musicalmente hablando. Quizás el trémulo celeste oceánico haya inspirado a quienes decidieron nombrar Blues a esa música taciturna y solitaria, heredera de las más enraizadas tradiciones africanas combinadas con el eclecticismo musical de occidente.



Redefinir su nacimiento se ha convertido en una titánica tarea, hasta ahora imposible para todos los musicólogos, musicógrafos historiadores y teóricos musicales. No obstante, algunos se han atrevido a suponer que la cuna del blues está situada en el vasto territorio que se extiende desde el interior de Georgia, y el norte de Florida hasta Texas, donde esclavos negros del algodón cantaban sus penas o alegrías en las plantaciones.



Sine embargo las leyendas del blues forman parte de un legado estructurado sobre las vivencias viscerales de sus autores y una de estas míticas historias la protagoniza el llamado Rey del blues del Delta del Missisippi, un músico, que a la sazón de todo misticismo ha sido nombrado en disimiles contextos culturales y hasta hoy continúa siendo un enigma, pues hasta él mismo decía haber realizado un pacto con El Diablo.







Robert Johnson, conocido también por haber sido el fulgurante fundador del Club de los 27, nació presuntamente el 8 de mayo de 1911, en Hazlehurst, Mississippi, una localidad al sur de Estados Unidos donde el blues era además una manera de emancipación.



Por la manera meditabunda y consternada de su mirada todos han supuesto que su vida estuvo llena de miserias y penas, hasta que en 1929 contrajo matrimonio con Virginia Travis, causante de un aplacamiento emocional de la figura de Johnson, que comenzó a apacentar sus inquietudes vivenciales.



Sin embargo el final de esta historia no fue para nada feliz y Virginia murió solo un año después mientras intentaba traer al mundo el fruto de la semilla de Johnson, empresa que no logró, y que significó un nuevo descalabro en la vida del bluesman. Arropado por las líneas melódicas del blues Johnson comenzó a adentrarse en el alcohol y otras vilipendiadas estrategias de autocompasión, pero su más fiel consuelo, la guitarra, no respondía a sus llamados.



Sin embargo, esto cambió luego de que Robert Johnson hiciera un pacto con Belcebú.



Continuará…





Del Autor