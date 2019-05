El Blues, el hombre y el Diablo (Segunda Parte)



La mística que rodea a Robert Johnson ha sido abordada por varios artistas de diversas expresiones.

Robert Johnson, aunque dominaba la armónica aprendió a tocar la guitarra basándose en los estilos de pioneros del blues como Son House y Willie Brown, y a tono con esta época, (llena de migraciones y traslados) representaba el ideal de juglar nómada. Esta característica era una de las tantas que hacían confluir la representación simbólica de cantante de blues con la de ermitaño.



De esta manera, solo y apesadumbrado, se sentía libre y aprovechaba los buenos momentos, siempre tamizados por una botella de whiskey, que al parecer evitaba su andar por la tierra, sumiéndolo en un grado de aislamiento sideral y espiritual que a menudo es reflejado en sus canciones, las cuales por lo general hacen alusión a los medios o sitios donde encontraba estos momentos de luz.









Parques, trenes, barcos, salones de billar, bares, cafés, prostíbulos, fiestas particulares, espectáculos itinerantes, sexo, drogas, alcohol, son a menudo temas recurrentes en su obra. Esto podía suscitar una vida peligrosa, pero era mucho más gratificante e interesante que partirse la espalda bajo el sol, una de las opciones que les quedaba a la población negra de la década del 1920 para sobrevivir.



Son diversas las leyendas narradas por quienes conocieron a Johnson en esos periplos. En los tiempos del esplendor de la radio podía mantener una conversación en una habitación llena de personas mientras sonaba al fondo cualquier tema. Esto lo puede hacer cualquiera, sin embargo lo que le adjudicó dotes de genio es que al otro día tocaba nota a nota cada canción emitida.



Según los más supersticiosos aparecía súbitamente en algunas salas y con sus composiciones desgarradoras hacía llorar al público. Luego desaparecía en las tinieblas como si nunca hubiese estado allí.





Eric Clapton (Slowhand), es uno de los mejores guitarristas de la historia según varias revistas especializadas.



Su mística y calidad como intereprete ha propiciado que algunos lo definan como el mejor guitarrista de blues de la historia, y opiniones como esa responden nada más y nada menos que a la autoría de Eric Clapton, guitarrista cuya experticia lo estableció en el Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple, con The Yardbirds, Cream , y como solista. Tal es la influencia de Johnson en Slowhand que en cierta ocasión afirmó que bajo la influencia directa de su música le dedicó un homenaje en su disco Me and Mr. Johnson.



Como músico autodidacta, Johnson redefinió el estilo picking, una técnica que empleaba todos los dedos de la mano para tocar simultáneamente las cuerdas bajas acompañantes y un solo melódico sobre cuerdas agudas, dotando de esta manera de una simbiótica armonía de bajos y agudos fluidos, y realizando acordes trastocantes y novedosos . Al mismo tiempo desarrolló el bottleneck, es decir que empleaba un cuello de botella roto para crear atmósferas.



No obstante, a estas innovaciones el bluesman Son House no le dio tanto crédito cuando lo conoció, señalando que era un mero guitarrista del gran montón. Y este precisamente fue el comentario que propició el nacimiento de la leyenda del diablo y el cruce de caminos y el mito de transmutación.



Continuará…



