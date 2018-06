El cáncer de piel es uno de los más curables





Si bien es cierto que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada tres cánceres diagnosticados cada año a nivel global es de piel, es también uno de los que tiene más posibilidades de curación.



Un documento sobre el tema consultado en Internet, afirma que se diagnostican entre dos y tres millones de cáncer de piel en el mundo al año. De ellos, solo el uno por ciento son melanoma, el más peligroso y responsable del 90 por ciento de las muertes por la enfermedad.



La principal estrategia para evitar su aparición es evitar la excesiva exposición al sol. Los individuos de piel clara y ojos claros, los pelirrojos, los que se queman con facilidad, los que tienen antecedentes familiares tienen un mayor riesgo, por lo que deben visitar al dermatólogo con frecuencia.



Algunas personas tienen tendencia a presentar más lunares por cuestiones genéticas. Y aunque la mayoría no presenta ningún problema y pueden aumentar de tamaño, número o pigmentación de forma natural, sí hay algunos cambios en los lunares que se deben revisar.



Se trata de realizar una autoexploración de la piel que puede tomar unos minutos y ayuda a la detección temprana del cáncer de piel.



Los lunares son tumores benignos resultantes de la acumulación de melanocitos, las células que le dan color a la piel. Sin embargo, la OMS advierte que la incidencia global de la enfermedad no para de crecer.



Se recomienda no exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las cuatro de la tarde, evadir los salones de bronceado, utilizar un protector solar todos los días con un factor de protección solar (FPS) de 15 como mínimo. Aplicarlo en todo el cuerpo 30 minutos antes de salir y volver a aplicarlo cada dos horas, además de usar sombrero, gorras y gafas de sol con protector para rayos ultravioletas.



Los dermatólogos aconsejan a aquellas personas más propensas a padecer cáncer de piel, o a las que tuvieron una tumoración maligna, a usar blusas de mangas largas en el caso de las mujeres y camisas con esas características si se trata de los hombres, no vestir ropa de grandes escotes, para proteger la mayor parte del cuerpo.



A los recién nacidos es recomendable mantenerlos alejados del sol. Los protectores solares deben ser utilizados en bebés mayores de seis meses; y se debe examinar la piel de cabeza a pies cada mes y consultar a un médico cada año para un examen profesional de la piel.



Aunque habitualmente el melanoma queda limitado a la piel, hay ocasiones en las que puede desarrollar metástasis y llegar a órganos internos. Por eso, un diagnóstico precoz es fundamental para reducir el riesgo de metástasis y de mortalidad.



La mejor forma de lograrlo es poner atención a la piel y, sobre todo, a los lunares, según los expertos. Las cinco señales de cambio que debes buscar son conocidas, como la regla ABCDE: asimetría: es un lunar que, cuando se divide a la mitad, tiene una forma irregular. Fijarse en los bordes: un lunar que los tiene poco definidos o son irregulares.



También, cuando no presenta un color homogéneo; poner mayor atención a uno con un diámetro superior a seis milímetros. Los expertos también recomiendan estar atentos a lesiones en la piel que cambien o crezcan rápido.



Cuando se realice la autoexploración se debe tener en cuenta que el melanoma puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, por lo que no se debe de olvidar de revisar también el cuero cabelludo, la espalda, los espacios entre los dedos y la planta de los pies con la ayuda de un espejo.



Si ves alguna de las señales de advertencia, no lo pases por alto y acude a un médico especialista en enfermedades de la piel.



Cerca del 90 por ciento de los cánceres de piel están asociados con la exposición a la radiación ultravioleta (UV). Seguir unos consejos básicos de la OMS puede ayudar a prevenirlo.



Cuba ha registrado un nuevo medicamento denominado “Heberferon”, destinado al tratamiento del cáncer de piel y obtenido a partir de formulaciones biotecnológicas.



Esta es una novedad científica obtenida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana tras más de veinte años de investigaciones y ensayos clínicos.



El medicamento inyectable elimina o reduce los tumores de piel no melanomas, y puede evitar secuelas de cirugías en zonas como la cara, la nariz, los párpados y oídos, donde resulta complejo operar. Se encuentra disponible en 52 hospitales distribuidos por todo el territorio nacional.

