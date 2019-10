El Che y mi generación

El Che y mi generacin

Mi generación, esa que nació al calor de los años 90, no tuvo la dicha que quizás disfrutaron nuestros abuelos y algunos de nuestros padres de crecer escuchando en primera persona a hombres como Ernesto Guevara; y entonces fueron ellos y los maestros quienes se encargaron de transmitirnos las anécdotas recogidas en la historiografía cubana.

De ahí que conozcamos que era argentino, asmático, que se unió a Fidel en México y vino a Cuba en el yate Granma, que una vez alcanzado el triunfo revolucionario en la mayor de las Antillas combatió en el Congo y en Bolivia, donde finalmente fue asesinado.

Para cuando los de mi generación fueron pioneros, todavía era factible acceder a esta información mediante los libros de Historia. Pero después de mi generación vino otra… y otra… y otra, todas cada vez más alejadas en el tiempo del Guerrillero Heroico, y más cercanas a fenómenos tan importantes como el surgimiento de Internet, que ha obligado a repensarse la manera de comunicar y transmitir conocimientos.

En materia tecnológica Cuba ha tratado de no mantenerse al margen a pesar de esos factores internos y externos que ya conocemos, y que la ponen en desventaja con respecto a otros países desarrollados y no bloqueados. El reto recae ahora sobre la manera en que aprovechemos esas herramientas para evitar que la brecha entre nuestros héroes y los nativos del siglo XXI crezca tanto que luego seamos incapaces de recordar por qué en octubre se desarrolla la jornada Camilo-Che.

En tiempos en que la Educación cubana se perfecciona es imprescindible el uso de las nuevas tecnologías en función de la enseñanza de la Historia, para que las clases no se conviertan en “teques” y para que el aprendizaje no sea una simple repetición de fechas y hechos, sino un análisis consciente e individual de cada uno de los acontecimientos que nos condujeron a este presente. No es lo mismo ordenarle a un estudiante universitario la lectura del libro Diarios de motocicleta, del Che, y luego debatirla en el aula, a después de haberlo leído proyectarle también la película, y que cada cual haga pública sus impresiones de ambos materiales en Facebook u otra de las redes sociales preferidas por los jóvenes. Sería más atractivo, y se sumarían más personas.

Inherente al fenómeno de las TIC viene dado el surgimiento de los “influencers”, que no son más que esas personas que marcan tendencia, que legitiman, que venden un modo de vida que los jóvenes generalmente quieren imitar. ¿Por qué no convertir al Che en un influencer para los muchachos de hoy? A veces es bueno bajar a los héroes de sus pedestales y plantárselos a la gente con defectos y virtudes. Los niños y jóvenes deben saber que Ernesto Guevara luchó en la Sierra Maestra, que fue Ministro de Industrias y Presidente del Banco Nacional de Cuba; pero también tienen que conocer aquella historia del perrito que llevó el Che al campamento cuando no lo podían tener, u otras historias que reviven su lado humano, con el que muchos nos sentimos identificados.

De otra manera solo nos acordaremos del Che en fechas como el 8 de octubre o el 14 de junio, cuando muere y nace, respectivamente. De otra manera, los pioneros seguirán gritando en sus matutinos “Seremos como el Che”, pero nunca llegarán a parecérseles. Es tiempo de reinventarnos un homenaje a este hombre que le devuelva la vida en cada aula, centro laboral o familia. Mi generación lo necesita.



