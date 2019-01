El cine cubano en la máquina del tiempo

De nuevo nos montamos en la máquina del tiempo, no a la de H. G. Wells, sino la que nos llevará por el mundo del cine en Cuba allá por 1945.



Terminaba la Segunda Guerra Mundial, pero los ciclones tropicales no creen en conflictos, y empresarios cinematográficos entregaron la recaudación del 3 de noviembre al Ministerio de Gobernación, con el fin de brindar ayuda a damnificados de un ciclón que nos había azotado el mes anterior.



Fueron 7,500 pesos de entonces, los que deberían también contribuir a la reconstrucción de varios cines destruidos en La Habana y Pinar del Río. Paralelo a esto aumenta la recaudación en los cines sobrevivientes en un 30 por ciento.



En enero del mismo año fracasó otro de los muchos proyectos que pretendían filmar películas en coproducción con México, debido a la imposibilidad de conseguir filme virgen. El primer largometraje sería “Gardel no ha muerto”, y el protagonista hubiera sido el popular cantante cubano Manolo Fernández.



Manolo Fernández era por esos días un joven y talentoso cantante, de buena figura, que había surgido como aficionado en 1936, y laboraba para más de seis emisoras radiales. Recuerden que no había TV. De él se contaba: “Es uno de los pocos que han triunfado tanto en la escena como en la radio. No está lejana la fecha en que habremos de verlo triunfar en el cine nacional”. Pero esa vez no pudo ser.



En marzo de ese año, ante la notable falta de película virgen que mantenía en paro a nuestro cine, Manolo Alonso solicita al presidente Ramón Grau San Martín la compra de 8 millones de pies de película, que haría posible 20 producciones entre Cuba y México.



En abril los empresarios abandonan ese proyecto de coproducción con nuestra Isla, pues la falta de película necesaria continuaba.



Cosas de la seudorepública.

