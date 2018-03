El cine medio siglo atrás

Entre el 23 y el 31 de marzo el ciclo llamado “El cine medio siglo atrás” poblará la Sala 23 y 12. Auspiciado nuevamente por La Cinemateca de Cuba, nos brinda cintas destacadas de esa etapa. Son películas que han merecido su exhibición ante los cinéfilos asistentes al espacio. Esta es la segunda parte. Todas son de 1968.



“We all live in a yellow submarine” cantan The Beatles dentro de este animado que dirigió George Dunning.

Como una obra maestra está calificado “2001 Una Odisea del espacio”, que Stanley Kubrick realizó abordando la ciencia ficción.



Peter O´toole, Katherine Hepburn y un joven Anthony Hopkins protagonizaron “El león en invierno”, formando parte de la familia real inglesa de 1183. Anthony Harvey los condujo hacia varios premios en diversos certámenes.





La comedia no podía faltar en esta selección con Barbara Streisand como protagonista: “Una chica divertida”, el experimentado William Willer.



Francois Truffaut hurtò muchos aplausos y lauros con sus “Besos robados”, poniendo a Jean Pierre Lèaud a la cabeza del reparto, nuevamente como su alter ego.

El niño torero Palomo Linares accedió a protagonizar “Solos los dos”, junto a Marisol, que le canta “Yo no quiero ser torero”. Ambos dirigidos por Luis Lucía. Todo un suceso en Cuba.



Frank Sinatra y Mía Farrow (entonces su pareja) discutieron mucho porque ella no quiso sumarse al elenco de “Un detective”, prefiriendo el protagónico de “El bebé de Rose Marie”, de Roman Polanski, que se encuentra en este grupo. Pero “la voz” sí encarnó ese investigador, basado en la novela de Roderick Thorp.



No están todas, pero las que faltan las veo junto a ustedes.

