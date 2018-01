El combatiente Morejón y el legado de Fidel (+Audio y Fotos)



Fotos de la autora.

Cienfuegos, Cuba.- El 6 de enero de 1959 quedó en la historia de Cienfuegos, cuando el invicto Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz desvió la Caravana de la Libertad para entrar a esta ciudad y rendir homenaje a los héroes y mártires del 5 de Septiembre.



Recuerda el combatiente de la Revolución Cubana, Doctor René Morejón González, que se encontraba en la esquina de Santa Elena y Prado. Vio a Fidel llegar a esta ciudad y entonces se dirigieron hasta la base naval de Cayo Loco.



Morejón, combatiente de la insurrección tenía 24 años de edad: “Y nosotros estando allí, Fidel le dice a Celia. –Mira este joven fue el que yo vine no a defenderlo a él solo, pero era el Presidente, a defender a los estudiantes de Cienfuegos en el año 50 y fui detenido y mandado al Tribunal de Urgencia de Santa Clara. Me celebraron el juicio y salí absuelto. Me defendí yo solo”.





Se refiere en su testimonio a la primera autodefensa de Fidel. Después fue la del Asalto al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba.



“Le hizo la anécdota a Celia, recuerda, me entregó el fusil, mirilla telescópica, y vinimos hacia el ayuntamiento después de hablarle a toda la tropa que estaba en Cayo Loco. Allí participaban todas las organizaciones y especialmente el pueblo en general”.



Después del acto frente al Parque Martí, Fidel siguió para el restaurante Covadonga y al otro día, a las 7:00 am salió la caravana.

“Me uní a la caravana invitado directamente por Fidel Castro y por Celia Sánchez. Fuimos hacia La Habana y primero paramos en todos los pueblos hasta llegar a Matanzas y habló Fidel al pueblo. De allí partimos el día 8 por la mañana porque en Matanzas, nos albergamos” rememora el combatiente.

Escuche y descargue directamente desde nuestro canal de iVoox la propuesta radial:





“Por la mañana temprano llegamos a Cárdenas a la tumba de José Antonio Echeverría y habló Fidel también. Más tarde fuimos a la casa de la madre de José Antonio, y llegamos a La Habana a las 3:00 pm. El habló el día 8 en Columbia y las palomas volaban alrededor de él”.



Morejón tiene presente aquellas palabras de Fidel: Dijo.-“Ha triunfado la Revolución. Ya no se necesita armas para nada”.



René estuvo con Fidel durante el mes de enero en La Habana y como afirma con lágrimas en los ojos, por la emoción: “Yo estaría con Fidel ahora más que nunca porque el legado, el Concepto de Revolución que nos dejó hay que cumplirlo a toda costa, me entiende, a toda costa”.

