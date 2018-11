El concepto de Revolución en los médicos cubanos



Desde lo más profundo del corazón hay cosas que sobrecogen. Quienes hemos sido protagonistas del altruismo y la solidaridad de los cubanos en cualquier confín del mundo sabemos de qué estamos hablando.



Hay que tener el corazón en medio del pecho y muy grande para, desde los sentimientos y la convicción derivada en valores, se jerarquicen otros conceptos como la ayuda, el compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra, desbordar amor por los demás, servir incondicionalmente a otros amén de dejar hijos y familia temporalmente detrás, y a pesar de todo, sentirnos plenos, humanos, dignos.







Una de las razones que acunan actitudes de este tipo, pasa por el propio concepto de Revolución de Fidel, un pensamiento de extraordinaria profundidad humana y humanista, que a juicio de este comentarista, fue sedimentado desde la genialidad de nuestro máximo líder para las condiciones de Cuba, pero que puede ser extensivo más allá de fronteras por el valor que encierra.

... Revolución es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; … es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.



Sin la Revolución, en primer lugar, no hubiera sido posible hoy el milagro de contar y formar miles y miles de médicos cubanos, cuando en cualquier parte del planeta la especialidad de medicina solo está al alcance de adinerados; pero ha sido el mismo sistema social que construimos y seguimos perfeccionando, el que nos inculcó esos valores de internacionalismo y colaboración, en hacer una medicina diferente, en acortar distancias entre médico y paciente, en trabajar con lo poco o mucho que hayamos podido tener materialmente, en aguzar la inteligencia para llegar a un diagnóstico desde el interrogatorio al paciente sin tener que apelar a una radiografía o un somatón que por cierto, en Cuba, no son abundantes.







El tener el privilegio de vivir en una nación como la nuestra, nos ha hecho sin dudas diferentes; porque nos formó para enfrentar cualquier tipo de dificultades y desafíos mayúsculos.



De eso y más son ejemplos nuestros compatriotas que conforman el programa Más Médicos en Brasil y retornarán a la Patria con la frente bien alta, porque cuando se cumple bien la obra de la vida, no hay más que sentirse plenos y dignos.

La dignidad también puede ser fotografiada. Nuestros médicos

viajan con ella hasta donde no llegan lo enemigos de los pueblos.

Gracias por el ejemplo. #SomosCuba pic.twitter.com/zlqYPK8feC — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 17, 2018





Porque cuando uno aprecia esas imágenes de los médicos cubanos en zonas intrincadas, de difícil acceso, a donde apenas llega nadie, entonces se siente un escozor tremendo en el estómago, pero también un orgullo profundo, porque ahí donde ningún médico adinerado quiso llegar, ha estado un compatriota.

|#BrunoRguez en #26CumbreGT|

En Brasil, en estos cinco años, 20 mil médicos cubanos garantizaron, el 100% de la atención básica en 1100 municipios. No están en las grandes ciudades, sino donde otros médicos no han ido nunca pic.twitter.com/qhEPnmwCUx — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 16, 2018





Una y otra vez, los contrarios al sistema y gobiernos alineados a Washington, como ahora el recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentan socavar décadas de dignidad y resistencia, pero también manipular y confundir pues arremeten y cuestionan la profesionalidad y preparación de nuestros compatriotas, desconocen los acuerdos del plan Más Médicos y por si fuera poco, deja claro su no compromiso a respetar la integridad de nuestros profesionales.







Este personaje pasará a la historia del hermano pueblo de Brasil como el victimario de los pobres pues por congraciarse con Estados Unidos ha sacrificado a su pueblo.



La Declaración del Ministerio de Salud Pública de Cuba es clara: en estos cinco años de trabajo, cerca de 20 mil colaboradores cubanos atendieron a 113 millones 359 mil pacientes, en más de 3 mil 600 municipios, llegando a cubrirse por ellos un universo de hasta 60 millones de brasileños en el momento en que constituían el 80 por ciento de todos los médicos participantes en el programa. Más de 700 municipios tuvieron un médico por primera vez en la historia.

|#BrunoRguez en #26CumbreGT|

A nombre de ellos, de mi pueblo y mi gobierno, quiero agradecer a esos millones de brasileños que los acogieron con tanto cariño y ahora, con entrañable gratitud, los despiden, víctimas de la manipulación política. pic.twitter.com/eXy6VSWFLg — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 16, 2018



¿Qué pasará con estos miles y miles de brasileños de comunidades intrincadas y pobres, que ya no contarán con esta vanguardia de compatriotas cubanos? ¿Cómo responderá Bolsonaro a este reclamo y a las necesidades de atención de salud de su gente? La expresidenta brasileña, Dilma Rousseff afirmaba que para la gente más humilde de Brasil, la extinción del programa será una pérdida irreparable a corto y medio plazo. ¨A los médicos cubanos rindo mi homenaje y agradecimiento. El trabajo de estos profesionales dedicados y generosos hará falta a los brasileños¨, recalcaba.





Ya se sabe que Washington fue el primero en elogiar la actitud del nuevo presidente electo de Brasil y la secretaria estadounidense de Estado Adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breier, fue una de las primeras en confirmarlo: ¨elogiamos al presidente Bolsonaro por su iniciativa¨, dijo sin medias tintas.



En contraposición, el exministro de Salud del primer gobierno de Dilma Rousseff, Arthur Chioro, Médico y profesor de la Escuela Paulista de Medicina aseveró ¨Venció la insensatez. Pierde Brasil. Sólo me queda pedirles disculpas a los médicos y al pueblo cubano así como agradecerles por todo lo que hicieron por nuestra gente¨



Bolsonaro sepultó a su gente.

