El Concierto en el Tejado (+Audio y Video)





Como bien se conoce esta sección le debe mucho a Los Beatles. En los momentos difíciles esta emisora fue la primera que sacó al aire un programa íntegramente con ellos y también hizo una biografía radial con los principales detalles del grupo inglés.



Por eso este martes 30 de enero, que se cumple un aniversario más de la última vez que tocaron juntos, me parece un excelente cumplido recordar la fecha como elemento histórico en la carrera de una banda inglesa que tanto contribuyó en la historia de la música.



El “concierto en el tejado” fue la última aparición en vivo que hicieron los muchachos de Liverpool después del hecho en el Candlestick Park en San Francisco, el 29 de agosto de 1966, donde los problemas logísticos y el hastío de los músicos ingleses hicieron crisis.



Eran demasiados los problemas técnicos para que el espectáculo fuera el adecuado y mucho el cansancio que tenían los de Liverpool ante la avalancha humana que provocaban todas sus representaciones. En esencia, estaban hartos de ser la banda más solicitada del mundo.



A principios de 1969 ya los problemas internos eran insalvables y cada uno de los miembros tenía sus propios intereses. Solo McCartney intentaba sacar adelante al grupo y luchaba por grabar un disco que mantuviera el legado ofrecido.



La idea en cuestión era hacer un documental sobre la grabación de un disco que primero se llamó Get Back y terminó siendo Letit be, para lo que acudieron a los principales estudios cinematográficos de Londres a comenzar el rodaje. Pero allí las condiciones técnicas no eran las adecuadas y decidieron mejor trasladarse a los propios estudios de la firma Beatlemana Apple.





De todas formas el ambiente no era el mejor, las discusiones subieron de tono e incluso hubo un momento en que George Harrison decidió abandonar el barco. Por suerte las aguas cogieron su nivel y ello trajo la idea de hacer un concierto especial, para el que se pensó en las pirámides egipcias, un hospital infantil e incluso un barco cargado de fanáticos. Menos mal que los costos fueron los que dieron la solución más razonable y la propia azotea del edificio londinense donde trabajaban resultó lo más adecuado.



Cuando más o menos llegaba el mediodía del 30 de enero de 1969, John, Paul, George y Ringo se encaramaron en el quinto piso del edificio, enchufaron los equipos y, secundados por el pianista Billy Preston, a quien conocían desde los días juveniles en Hamburgo y el único músico que disfrutó del reconocimiento oficial por tocar con Los Beatles, los ingleses mostraron al mundo su talento por última vez. Fueron 42 minutos de música, y desde Radio Rebelde recordamos los 49 años del acontecimiento.



Aunque fueron muy discretos y respetuosos, la policía británica, Scotland Yard, intervino en el asunto debido a las quejas de los vecinos y negocios cercanos, además del temor a la masa de público que ya se estaba creando en la calle. Dejaron que el concierto se extendiera hasta el minuto 42, aunque estaba allí desde el primer tema.



Al final John Lennon, fiel a su estilo, señaló en el cierre: “quiero darle las gracias a todos en nombre del grupo y espero que hayamos pasado la audición”, ironizando así épocas pasadas. Pero lo mejor vino al final cuando enfatizó: “Si me decepcionó la policía fue el que no nos arrestaran. Hubiera sido genial terminar el concierto en la azotea con el titular en la prensa al día siguiente: Los Beatles acaban concierto en la cárcel”.







Dudo mucho que alguien imaginara la magnitud de lo que estaba sucediendo? Menos mal que los hombres somos básicamente precavidos y grabaron el instante histórico, para hoy disfrutarlo.



