El coronavirus, el saludo habitual y las personas arrogantes





Los saludos habituales antes de la pandemia eran del tipo de ¿Cómo te va? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué tal de tu vida? Antes de la pandemia por la Covid-19 se respondía con frases de cortesía y automáticas. Uno siempre estaba “bien”, o “genial”, o algunas veces “OK”. La sinceridad de una respuesta, también cortés, no era importante pues uno podía disimular las angustias o disgustos personales detrás de esas frases automáticas. Ya no se sabe cómo responder a este saludo de “Cómo me va” y a otros parecidos.



Cambios en el saludo habitual

Este coronavirus ha sustituido por completo el saludo cortés en nuestro diario devenir y eso representa la enormidad de este momento. ¿Es posible disimular una respuesta tras un cortés “¿Cómo estás?” en momentos como este? Ahora, el espacio ocupado por los saludos habituales ha sido sustituido por un recuento de las muchas tragedias a nivel mundial, local y personal; las esperanzas generadas por el ciclo de noticias del coronavirus y por una reflexión más profunda de “lo absurdo que parece todo esto”. Una conversación habitual comienza con un repaso acucioso de la gran cantidad de muertos, el grave colapso económico mundial que se avecina y el temor paralizante que todos sufrimos, con mayor o menor intensidad, en las salidas para comprar. Pero lo peor es que en un futuro previsible, no se espera que nadie se encuentre espléndidamente bien. Del saludo habitual antes de la era del coronavirus nos libera nuestros sentimientos, pues podemos hablar del pánico actual de manera más libre y abierta, pues ya no hay espacio para demasiadas cortesías.







Lo saludable del saludo habitual

Realmente el saludo habitual actúa como una especie de un lubricante necesario para el funcionamiento de las buenas relaciones sociales, pues los seres humanos consiguen un equilibrio cuando saludan de esa manera; demuestra que somos capaces y estamos dispuestos a ser amistosos con los demás, y que los medios de un intercambio feliz solo estarán limitados por las cosas en las que podemos estar o no de acuerdo. Sin importar el lugar en que uno se encontrara, resultaba descortés expresar una quejumbre con el primer saludo, pero la pandemia ha eliminado esa regla de oro. Suponiendo que todos fuéramos desconocidos entre sí y no se intercambiara palabra a menos que tuviéramos algo importante o personal que decir, realmente no habría muchas conversaciones.



El saludo habitual

Es como dar la mano al saludar o hacer la señal de despedida al decir adiós, son maneras físicas y verbales para indicar buenas relaciones y que somos seres humanos socialmente bien conectados. Tal vez esa es la razón por la que la ausencia del saludo habitual ha sido una experiencia tan desconcertante pues no podemos darnos las manos y ni mostrar una sonrisa cordial debido al nasobuco. Personas que apenas conozco me muestran voluntariamente sus nervios exaltados desde el mismo instante en que empezamos a conversar. Cada entrevista, cada reunión de trabajo y cada interacción en una tienda están caracterizadas por estas nuevas normas.



Abarca a todo el mundo

De alguna manera todos estamos lidiando con una situación preocupante a nivel local, provincial, nacional y mundial. No preguntar algo relacionado con la pandemia o contestar de una manera frívola e irreal, se podría decir que es inapropiado, por llamarlo de alguna manera elegante. Es curiosa la añoranza por el saludo habitual, la sonrisa visible y el apretón de manos y conversar un ratico de nada importante. Quizás sea una señal para darnos cuenta de que todo habrá oficialmente regresado a la normalidad cuando podamos saludarnos con las costumbres de siempre. Posiblemente la gente se volverá más amistosa y los arrogantes aprenderán a ser más sociables.

Del Autor